Vyhořelý dům v Americké ulici v Kladně vyztužili speciální konstrukcí

V panelovém městském dvanáctipatráku v Kladně v Americké ulici, který v sobotu 25. ledna nad ránem vyhořel, se intenzivně pracuje, aby se do něj mohli lidé co nejdříve vrátit. Přesto to bude trvat týdny až měsíce.

Požár paneláku v Americké ulici v Kladně 25. ledna 2020. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová