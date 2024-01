/FOTO, VIDEO/ Tisíce obyvatel Kladna zůstaly ve čtvrtek po poledni bez proudu. Důvodem byl překopnutý kabel s vysokým napětím. Havárie se stala v Americké ulici nedaleko Lidlu, kde aktuálně probíhá výstavba nových bytů na místě zbořené ubytovny.

Podle mluvčí ČEZ nebyly zemní práce nahlášené a bagrista přetnul omylem kabel | Video: Deník/Kateřina Nič Husárová

Nejen domácnosti, ale i podniky, obchody a dokonce i středočeští hasiči v jiné části města zaznamenali výpadek elektřiny. Některá pracoviště přešla rovnou na záložní agregáty. Závadu se naštěstí podařilo zanedlouho odhalit a odstranit. Tři minuty před jednou hodinou odpolední byla dodávka elektřiny obnovena.

Jak potvrdila Soňa Holingerová, mluvčí společnosti ČEZ, došlo k poškození na kabelovém vedení vysokého napětí. „Zjistili jsme, že havárii způsobil bagrista při zemních pracích. Naši lidé vyjeli okamžitě do terénu. Ve spolupráci s dispečinkem začalo přepojování stanic po jiné napěťové hladině (nízké napětí). Následně naši pracovníci opraví poškozený kabel pro vysoké napětí, což bude otázkou zhruba několika hodin,“ vysvětlila mluvčí.

Poškození kabelu přijde společnost, která zde staví, draho. „Povinností toho, kdo v místě pracuje, je vždy předem zemní práce ohlásit. My mu na základě toho sdělíme, kde se nacházejí pod povrchem sítě. To se ale nestalo, takže škody, které se vyšplhají zřejmě do desetitisíců, půjdou za tím, kdo práce prováděl,“ uzavřela mluvčí ČEZ.