Publikaci 100 let hokeje na Kladně vydává město Kladno. Kniha vznikala od podzimu roku 2022 do letošního července. Obsahuje nejen výpovědí pamětníků, ale i dosud nezveřejněné fotografie či skeny cenných předmětů z klubového archivu. Nechybí ani obsah soukromých sbírek hráčů a fanoušků.

„Před dvaceti lety jsem byl u zrodu knihy ke klubovým osmdesátinám. Jde o cenné dílo plné dat, údajů a čísel. Novinka 100 let hokeje na Kladně je koncipovaná trochu jinak, velmi zajímavě a čtivě. Měl jsem možnost do této knížky nahlédnout a nešlo od ní odtrhnout oči. Všichni tři autoři kladenský hokej a jeho historii milují, postupně se prostřídali jako mluvčí Rytířů, na jejich vhled a knižní dárek ke stým narozeninám klubu se opravdu můžete těšit,“ řekl ke knize kladenský primítor Milan Volf.

V první části čtenáři projdou sezonu po sezoně se shrnutím zásadních informací, výsledků, tabulek a týmových fotografií. Druhá kapitola přináší 100+1 zajímavost. Na více než 200 stránkách jsou zachyceny zásadní, kuriózní či pozapomenuté příběhy nejen z kluziště, ale i z tribun. Třetí část se věnuje kladenskému zimnímu stadionu a jeho proměnám v čase, ve čtvrté se čtenář vydá do zákulisí s autory a pátá kapitola přináší přehled nejvýznamnějších kladenských statistik.

„Znalost historie patří k základní výbavě fanouška. Považovali jsme za povinnost věnovat klubu ke stým narozeninám tuto knihu. Je nám velkou ctí, že jsme s podporou skvělých lidí, kteří kladenským hokejem žijí, mohli navázat na práci pánů Josefa Jágra a Miroslava Oliveriuse, jimi sesbírané informace místy aktualizovat a rozšířit o posledních dvacet let, které uplynuly od vydání publikace Kladno hokejové. Neslibujeme, že se v knížce dočtete o kladenském hokeji úplně všechno. To ani nebyl náš cíl. Věříme ale, že se nám podařilo ze stoleté historie vybrat to nejzásadnější a že dozvíte spoustu nového,“ říkají autoři Lukáš Jůdl, Vít Heral a Jaroslav Keimar.

Do prodeje bude kniha uvedena v pátek 20. září, kdy také v rámci zápasového programu utkání Rytířů Kladno se Spartou Praha bude slavnostně pokřtěna. K dostání bude přímo na zimním stadionu ve Fanshopu Rytířů Kladno, ale také v Městském informačním centru na ulici T. G. Masaryka, Městském klientském centru ve Vašatově ulici, na CzechPOINTu v nákupním centru Oaza, na Kladenském zámku a na Místních úřadovnách Magistrátu města Kladna v Dubí a Švermově.