Nemocnice Slaný, která se uplynulý týden v pondělí ochotně sama zapojila do testování na covid-19, vytvořila pod nemocnicí vlastní odběrové místo a poslala tak do terénu vlastní personál, naráží na úskalí s výsledky.

Nové testovací místo na Covid-19 ve Slaném. | Foto: Jiří Skála

Lidé, kteří přicházejí na odběry, dostávají výsledky se zpožděním. Slánští zdravotníci však nemají na chybě žádný podíl. „Omlouváme se všem klientům našeho odběrového centra za pozdní obdržení výsledků, ale jedná se o selhání pražských laboratoří, které nestíhají vzorky zpracovávat. Problém je celostátní a není v naší moci jej vyřešit,“ potvrzuje ředitel Nemocnice Slaný, Štěpán Votoček a dodává: „Naším úkolem, který jsme díky obětavosti našich zaměstnanců a na vlastní náklady splnili, je provádění odběrů. Oznamování výsledků do 48 hodin je povinností laboratoří, které výtěry zpracovávají. Prosíme klienty, kterých se to týká, aby netelefonovali do naší nemocniční laboratoře ani do odběrového centra. Ani my jejich výsledky nemáme a neumíme tudíž pomoci,“ vysvětluje ředitel. Stejně jako lidé testovaní, věří v brzkou nápravu.