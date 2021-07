Po krátkém hudebním úvodu se slova zhostili ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík a kurátorka výstavy Táňa Válková. Výstavu zahájili Jiří Pitín a Pavel Horešovský, přeživší lidické děti. Vernisáže výstavy se kromě členů odborné poroty zúčastnil i novodobý válečný veterán Lukáš Hirka.

Na letošní ročník soutěže, který byl rozšířen o podtémata: Co robot (ne)umí, Uvnitř stroje, R.U.R.: Roboti v literatuře a filmu, Rok 2121, Vývoj a druhy umělé inteligence, Technologie a etika, Data a Nanoroboti, dorazilo 11 213 výtvarných děl ze 72 zemí světa.

"Ocenit ty nejlepší bylo jako každým rokem pro porotu výstavy velmi náročné. Odborná komise nakonec po pečlivém výběru udělila celkem 945 ocenění včetně 156 medailí. Na výstavě je k vidění 945 exponátů s tematikou robotů, technologií i Karla Čapka a najdete zde také edukační a hrací koutek, kde si nejen děti mohou vytvořit vlastního robota, " sdělila Tamara Hegerová, k výstavě vedoucí muzea oddělení prezentace Památníku Lidice

Čapkův odkaz

Před sto lety použil český spisovatel Karel Čapek ve své hře R.U.R. poprvé slovo robot. Při hledání výrazu, jakým nazvat umělé dělníky, požádal o radu svého bratra, malíře Josefa Čapka. „Tak jim řekni Roboti,“ zamumlal přes štětec Josef Čapek. A tak ze slovanského slova pro nucenou práci – robota – vzniklo slovo, které zná celý svět.

"Bylo by zajímavé vidět, co by Karel Čapek napsal dnes, kdy nás různé přístroje obklopují ještě více, zabydlely se na našich stolech i v kapsách. Roboti mezitím nabrali rozličných podob, pomáhají doma, ve výrobě, v lékařství a je otázkou, zda nás v něčem nevedou do slepých uliček. Doporučení k etickým zásadám umělé inteligence bude jedním z témat generální konference UNESCO v roce 2021," dodala Tamara Hegerová.