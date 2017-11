Vzpomínka na zesnulé by měla být důstojná

Kladensko - Marie Fricová (78) ze Slaného, provozovatelka pohřební služby a květinářství, se svému povolání věnuje už od dob socialismu. Od roku 1990 je firma rodinným podnikem. Přestože je dámou v úctyhodném věku a má nárok na zasloužený odpočinek, dodnes se o firmu stará a vaří denně obědy pro osm zaměstnanců.

Marie Fricová ze Slaného podniká v pohřebniství už od dob socialismu.Foto: Jiří Skála

„V obchodu s květinami je snacha a vnučka, takže už mezi lidmi tolik nejsem, přesto se snažím, aby zákazníci byli spokojeni. Lidé ke mně vždy rádi chodili a měli radost z mých květin a vazeb,“ říká podnikatelka.

Trendy se sice mění, ale základ pro Dušičky i Vánoce zůstává stejný.

„Musí to být produkty, které odolají povětrnostním vlivům a hrob pěkně ozdobí,“ říká Marie Fricová. Zákazníkům chce vyhovět podle jejich vkusu a vejít se do požadované ceny.

„Od zavedení EET je to ale složité. Stát živnostníkům situaci neusnadňuje a konkurence je velká. Zelené komponenty do dušičkových věnců nemám už kde levně nakupovat. Zahradníci, od kterých jsem brávala neodvádějí DPH, takže po odvodech by můj věnec vyšel na více než 400 korun. Lidé by ho nekoupili. Musíme vystačit se šiškami a suchou vazbou,“ říká žena.

Podle ní tento trend napomáhá sezonním prodejcům, kteří nemusí EET provozovat a také nepoctivcům. „Vím, že vše kolem pohřebnictví a výzdoby je drahé. Ale je to jedna z posledních věcí, které může člověk pro své blízké udělat. Proto mě mrzí, že se dnes dělá řada pohřbů bez obřadu. A někteří příbuzní si ani urnu nevyzvednou. Neříkám to kvůli vlastnímu zisku, já už nic dohromady nepotřebuji, ale protože cítím, že by se člověk měl se zesnulými důstojně rozloučit a stejně tak na ně vzpomínat,“ uzavřela seniorka.