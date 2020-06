Jelikož se jedná o veřejnou akci s účastí nad pět set osob, pořádanou na slánském náměstí a v okolních obcích, není v současné době možné dostát všem zákonným opatřením a nutným povolením, která musí být zajištěna měsíc před samým závodem.

„Je nám to velice líto, ale i kdyby nařízení v dalších týdnech rozvolnila, nedokážeme v potřebném termínu zajistit nutná povolení a průjezdy trasou, rozmístění dopravních značek, a tak dále. Na pořádání akce je potřeba řady povolení od policie, úředníků, včetně hygieniků. Pokud by se podmínky s omezeními měly v průběhu organizace setkání ještě změnit, je to, kromě jiného, velká finanční zátěž s nejistým výsledkem, kterou by Klub historických vozidel Slaný (KHV) neměl následně jak nahradit. Dotaci na soutěž dostává klub částečně od města a všichni jeho členové se podílejí na organizaci akce dobrovolně, " vysvětlil úskalí ředitel Slánského okruhu, Martin Nič.

Svým příznivcům a vyznavačům veteránismu proto členové KHV vzkazují, že XII. ročník bude za rok o to zajímavější a zpestřený novinkami. „Plakáty na letošní akci už jsou vytvořené, stejně jako samolepky a další propagační materiály. Letošní ročník se tedy počítá, i přesto, že se nekoná. Tyto artefakty se díky tomu jednou stanou sběratelskou raritou. Účastník Okruhu, který za rok dorazí na náměstí jako první, má už nyní od nás slíbený dárek," vzkázal moderátor akce, motoristický fanda - Berkovec Standa.

Historie Slánského okruhu sahá až do roku 1952, kdy se jel městem první ročník a nechyběli na něm tehdejší závodníci zvučných jmen, jako například legendární František Šťastný, jenž závod hned napoprvé vyhrál na svém motocyklu Norton. Závody se pak ještě konaly v letech 1953 a 1954 a na dlouhé roky upadly v zapomnění. Tradici obnovil před jedenácti lety právě KHV Slaný.