„Jezdím sem v čase vánočním pravidelně za kamarádem, takže jsem se zastavila i u obchodního domu, kde prodávají úžasné kapry. Nemohu zabíjení vidět, dnes jsem spíše už vegetarián, ale ryba je pro babičku. Co se týká mých Vánoc, trávím je ráda s rodinou. Kvůli tomu, že na Vánoce zemřel můj bratr, prožíváme je spíše v tichosti a tradičně. Nicméně, jsem šťastná, že jsem konečně mohla koncertovat po všech covidových omezeních předchozích let a po Vánocích zamířím do Rakouska za přáteli, kde si užijeme pohodu i hory,“ sdělila.