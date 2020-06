Velkolepé oslavy spojené s prezentací práce dobrovolných hasičů i z okolních obcí, záchranářů, kynologů a lezců se uskutečnily v červnu roku 2012 v areálu Hornického skanzenu na Mayrau ve Vinařicích.

Přestože se ještě na počátku devadesátých let minulého století zdálo, že sbor zajde na úbytě, protože chyběli aktivní členové v produktivním věku, situace v roce 2012 byla docela jiná a Vinařičtí si vychovávali nástupce v podobě nejmenších dětí. Družstvo má přiléhavý název Žhavík. „V oddíle nejmenších, který existuje dva roky, máme děti už od tří let. Jsou to vesměs naši potomci. Nás k hasičům přivedli zase naši tátové. Záliba nám tím přirostla k srdci na celý život," řekl tehdejší starosta SDH Vinařice, Marek Nerad.

Je hrdý na to, že sbor patří k nejaktivnějším v regionu a jeho členové sbírají ocenění na soutěžích.Vinařičtí jsou dále platní i při skutečných zásazích, tam, kde je jejich technika dostačující. Nejméně desetkrát ročně jezdí na pomoc k velkým požárům, případně čerpají lidem vodu ze sklepů.

Podle návštěvníků víkendové akce se má vinařický hasičský sbor dnes skutečně čím chlubit. „Vinařické hasiče znám velice dobře. Na jejich oslavy jsme přijeli až ze Skalné u Chebu, kde máme hasičské muzeum a v něm exponáty také od nich. Mohu potvrdit, že za poslední dobu odvedli vinařičtí dobrovolníci hodně práce, zejména s mládeží, a celkově se jejich úroveň za uplynulé tři roky dost pozvedla," řekl v roce 2012 dobrovolný hasič ze Skalné, Roman Melničuk.

Nejvděčnějšími diváky byli tehdy tradičně ti nejmenší. Přestože práci hasičů zpovzdálí děti obdivují, ne všechny by si toto povolání vybrali. „Je to hodně náročné zaměstnání, asi bych to dělat nechtěl. V sobotu se mi nejvíce líbila simulace bouračky auta a když hasiči vyprošťovali osoby," řekl Matěj Konvica z Kladna. Jeho bratr Lukáš prý také po práci záchranáře netouží. Při oslavách se mu nejvíce líbilo vyhledávání drog služebními psy. Ty přivedli kynologové z Věznice Vinařice.

Dívenka, které se dotazoval Kladenský deník, měla větší kuráž, než hoši před ní. „Mně se ze všeho nejvíce líbily ukázky vyprošťování. Líbí se mi jak dokážou hasiči těmi nůžkami plechy na autě úplně rozdrtit. Ale ve skutečnosti bych to zažít nechtěla. Spíš bych chtěla jezdit v záchrance. Chtěla bych být třeba doktorka," řekla návštěvnice oslav Martina Synková z Kladna.