Finta totiž spočívsls v přepočtu jedné vypité desítky za deset kilometrů, čili účastník konzumací čtyř piv uběhne čtyřicet kilometrů. Akce se účastnily také ženy, ovšem ty běžely a pily pouze polovinu toho, co muži.

Tak tehdy řekl Kladenskému deníku ředitel závodu Metoděj Fikes ze Spolku přátel atletiky Kladno, závodníkům bylo měřeno hned několik časů. „Výsledný údaj se počítán od startu až po cíl, včetně doby vypití piv. Pro zajímavost měříme i mezičasy jednotlivých běhů i dobu, za kterou soutěžící zvládne jednotlivé lahve,“ řekl ředitel závodu Fikes.

Velmi důležitým a v několika případech také nesplněným pravidlem byl zákaz zvracení v místě, kde bylo pivo hromadně konzumováno. „Pokud to je nutné, může tak závodník učinit až po vyběhnutí z depa,“ vysvětlil člen Spolku přátel atletiky Kladno.

Mezi desítkami běžců připravených na startu byl v roce 2011 také Miter Hasal. Ten přijel tehdy na akci až z Berouna a maratonu se účastnil již počtvrté. „Všechno je v pivu. Běh máte za pár minut za sebou, ale pak ztratíte čtvrthodinu pitím. Důležité je naklánět láhev pomalu, aby tolik nepěnilo,“ prozradil fintu závodník, jenž podle svých slov trénuje pití piva pravidelně.

Zdolat drsnou trať se rozhodly také ženy. Marie Pštrosová si od účasti slibovala dobré zážitky. „Běžím jen pro legraci. Na trénink nebyl čas, rozhodli jsme se na poslední chvíli, že pojedeme do Kladna,“ prohlásila závodnice.

Svítící slunce soutěžícím tehdy moc na svěžesti nepřidalo a tak traťové rekordy z obou kategorií zůstaly nepřekonány. Nejblíže si na titul Hovado roku, jež náleží tomu, kdo zdolá deset let starý čas Františka Tůmy 10 minut 48 sekund, sáhl Pavel Novák z Prahy. Dělily ho od něj dvě vteřiny.

„Jsem tu poprvé. Měl jsem z toho trošku respekt, ale nakonec to nebylo tak strašné,“ prohlásil po doběhnutí. A jaký je recept na nejrychlejší vypití čtyř piv? „Určitě se nesmíte snažit vypít celou láhev najednou, musíte s přestávkami. Počasí mohlo být trošku chladnější, ale co můžeme chtít v létě,“ dodal Pavel Novák. Těsný rozdíl je pro něj prý výzvou a tak se příští rok plánoval do Kladna vrátit.

Devět minut a 56 sekund. To je čas nejrychlejší ženy. Ivana Jedličková z Kladna si závod zkusila podruhé. Na start se totiž postavila už v roce 2007. A jaký má ona recept na rychlé pití? „Chce to odhadnout rychlost. Kdyby se pilo z kelímku, bylo by to lepší, jelikož z láhve to velmi pění,“ vyložila po Ivana Jedličková po doběhnutí do cíle.