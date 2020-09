„Jelikož pro každého není první září příliš šťastným dnem, přemýšleli jsme o netradičním zahájení školního roku,“ uvedl tehdy ředitel školy Petr Rošek. „Oslovili jsme tedy nejprve Jiřího Tlustého, jehož maminka je učitelkou v naší škole. Potom jsme požádali o účast také jeho kolegu a kamaráda Tomáše Kaberleho,“ upřesnil. Dle jeho slov ani jeden neměl s návštěvou základní školy žádný problém a ochotně pozvání přijali.

„Mamka pracuje v místní základní škole jako zástupkyně ředitele, proto jsme sem přijeli,“ uvedl Jiří Tlustý. „Já jsem tady studoval až do sedmé třídy. Tenkrát jsem byl ještě hodný,“ poznamenal s úsměvem. „Naši mě vlastně dali na hokej, protože jsem po nástupu do první třídy hrozně zlobil a chtěli, abych se unavil,“ prozradil Tlustý.

Beseda s hokejisty se tehdy konala v nově zrekonstruované učebně. „V rámci udržení kulturního prostředí se naše škola ocitla v určitých finančních potížích,“ upřesnil ředitel. „Přes prázdniny jsme ovšem díky přispění rodičů vymalovali šest tříd, chodby a natřeli nábytek,“ uvedl s tím, že v dalších úpravách a obnově prostor budou dále pokračovat. Barvy potřebné na vymalování učeben zdarma poskytla jedna velvarská firma.

Tomáš Kaberle musel čelit i otázkám, které zabíhaly do jeho soukromí. „Chtěl jsem se zeptat, kolik má pan Kaberle dětí a jestli taky hrají hokej,“ ptal se jeden ze zvědavců. „Děti žádné dosud nemám. Budu na tom pracovat. Zda budou také hrát hokej, to nevím. Nechci je do něčeho nutit,“ řekl Kaberle. „Když něco děláte, musí vás to bavit, jinak to děláte napůl. To je ze všeho nejdůležitější,“ dodal.

Po besedě následoval oběd se zastupiteli školy a starostkou města.

Jana Nováková