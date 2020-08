Rozlícený dav obyvatel se tehdy sešel na obecním úřadě. Zasedání se však v několika minutách proměnilo na nekontrolovatelnou diskusi dvou běsnících táborů. Rozdílné názory měli nejenom obyvatelé, ale zjevně i zastupitelé obce.

Hlavním bodem programu byla plánovaná stavba kanalizace a s ní související již schválená výstavba zhruba tří set rodinných domků v obci. Obyvatelé se obávají dopravního kolapsu, přelidnění a narušení klidného prostředí. Někteří však se schválením výstavby ostře nesouhlasí. Odmítají i stavbu kanalizace, na kterou by obec musela jinak čekat i několik dalších let. Protestují proti finanční náročnosti tohoto projektu.

Starostovi byla na veřejném zasedání vyslovena některými občany ztráta důvěry a padlo také obvinění z možné korupce zastupitelů. To však zůstalo nezodpovězené, protože zastupitelé se k němu odmítli vyjádřit.

Dne 26. března 2008 byl na veřejném zasedání poprvé projednán projektový záměr firmy Quinlan Private Golub. K tomuto účelu byla vyhlášena anketa, která měla zjistit veřejné mínění obyvatelstva.

Výsledek byl zřejmý. Pouhých třicet procent respondentů s výstavbou souhlasilo. Na tomto veřejném zasedání byla žádost zamítnuta. O tři měsíce později, 25. června, byl však záměr znovu projednán, schválen čtyřmi ze šesti zastupitelů obce a výsledek ankety prohlášen za informativní, nikoliv závazný pro zastupitelstvo obce.

Změna názoru dle jeho členů úzce souvisí s plánovanou výstavbou kanalizace. Na základě průzkumu povrchu v místě zamýšlené čistírny odpadních vod bylo zjištěno, že na její výstavbu je třeba vyšší finanční částky, než bylo původně zamýšleno.

Firma Quinlan Private Golub, jež v obci do dvou let zahájí výstavbu rodinných domků, přispěje na kanalizační stavbu patnácti miliony korun, které poukáže na bankovní konto obce. „První etapa výstavby kanalizace započne již v září tohoto roku,“ uvedl jeden ze zastupitelů Jindřich Zbořil. Dle mínění přítomných by bylo zapotřebí navrhnout nestranného odborníka, jenž by posoudil návrh projektu stavby.

Pro záměr výstavby rodinných domků by odporující část místních uvítala referendum, které by zohlednilo přednostně názor obyvatel obce. „Dělat referendum v této chvíli již nemá smysl,“ uvedl Zbořil. „Záměr výstavby rodinných domků firmou Quinlan Private Golub byl schválen na veřejném zasedání 25. června letošního roku,“ doplnil.

Dále se někteří obyvatelé obávají také těžké dopravy, jež by se stavbou souvisela. Úterní veřejné zasedání nabídlo prostor pro diskusi a vyjádření obyvatel obce. Jejich mínění však již nic nezmění. Obyvatelé, kteří zastávají kladný názor na rodinnou výstavbu útočili na skupinu odpůrců. „Tak ať si každý zaplatí vlastní připojení kanalizace. To dneska vyjde na dvacet až třicet tisíc korun,“ uvedl jeden z příznivců novostavby. „Je jednoduché všechno kritizovat, ale co do toho dát každý z vás peníze, vážení,“ dodal horlivě.

Problematika záměru výstavby rodinných domů související s výstavbou kanalizace v obci se prolínala celým zasedáním. Zastupitelstvo zdůrazňovalo důležité benefity, které s sebou stavba přinese. V Makotřasech bude vybudována s domovní zástavbou také lepší infrastruktura. Mateřská školka, lesopark, obchod a další.

„Co myslíte, že tady bude, když rodinné domky nechcete,“ halasil další z příznivců výstavby. „Stát nám pozemky vezme v restituci, budou tady letištní haly a nic z toho mít nebudeme,“ doplnil.

Po schválení záměru firmy Quinlan Private Golub dne 25. června letošního roku byly mnoha obyvateli obce adresovány stížnosti místnímu úřadu. Jako reakci na ně a současně pozvání na úterní veřejné zasedání rozeslal obecní úřad jednolitou odpověď všem stěžovatelům. Zde byli informování a důležité souvislosti výstavby kanalizace a rodinné zástavby firmou Quinlan Private Golub.

Ačkoliv uvedené zasedání mělo dát prostor zejména pro vyjádření občanů Makotřas a jejich informování o plánovaném dění v obci, vyústilo ve velké fiasko. Soupeřící strany se nedokázaly utišit. Jednání skončilo až odchodem zastupitelů obce ze sálu. Hádka občanů ovšem pokračovala dál. „Firma Quinlan Private Golub by měla začít s výstavbou rodinných domů do dvou let. Je třeba nejprve změnit územní plán a vytvořit veškerou projekci,“ doplnil zastupitel Jindřich Zbořil.

Jana Nováková