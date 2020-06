Účastníci bojovali s trémou i nervozitou. A nebylo se čemu divit, jejich výkony kromě spolužáků hodnotila také porota složená z osobností. Zasedli v ní šéftrenér hokejové mládeže Josef Zajíc, slavný hokejista Tomáš Kaberle a někdejší žákyně školy zpěvačka Jana Bártíková – Hříbalová, jež publiku na úvod zazpívala.

Součástí bylo také představení profesionálního vrhače nožů Františka Feryho Olborta. Kulturní dům při vystoupeních vřel a povzbuzování publika bylo slyšet až na ulici. Ačkoliv všichni byli výborní v každé kategorii mohl vyhrát pouze jeden.

Porota ještě ocenila dva mimořádné soutěžící: nejmladšího účastníka Tomáše Koupu z 1.B a absolutního vítěze Dominika Ráce. „Získal od obou porot nejvyšší možný počet bodů," zdůvodnila kantorka Mánková.

Tomáš Kaberle si hodnocení v talentové soutěži vyzkoušel poprvé. „Nikdy jsem nebyl součástí něčeho podobného a je to něco úžasného. Většina dětí má talent a nestydí se ho ukázat. Absolutní výtěž byl výborný, nemám k tomu, co dodat. Bylo to na jedničku," vyjádřil se hokejista Kaberle. Děti si mohly odnést od slavné poroty také autogramy.

Spokojena s celou akcí byla i její autorka učitelka Ivana Mánková. „Soutěž měla začátek v listopadu. Za tu dobu sena to mohla spousta lidí, kteří mi pomáhali, vykašlat. Deváťáci se se mnou scházeli nad organizací každý týden a také to ve středu klapalo jak po másle. Zda bude další ročník říct nedokážu, jelikož je to spojeno s velkým úsilím," dodala Mánková.

Mezi cenami byla především elektronika, batohy a stavebnice. „Měli jsme trému, s úspěchem jsme nepočítali," řekli tehdy výherci.

Elišce Čihákové je devět let a chodí do třetí třídy. Od středy je tato mladá dáma vítězkou první kategorie (první až třetí třída) soutěže Dvanáctka má talent. Pro své vystoupení si Eliška zvolila sestavu aerobiku. Až do semifinále s ní tancovala kamarádka Lucka, ale ta odjela na dovolenou. Eliška chtěla soutěž vzdát úplně, ale učitelka Mánková ji společně s maminkou přemluvily. „Cvičila jsem na speciálně připravený mix. Na aerobik chodím už čtvrtým rokem," prozradila vítězka. Úspěch prý vůbec nečekala. „Měla jsem velkou trému. Myslela jsem, že vyhraje mažoretka Klárka," dodala Eliška, kterou do Velké Dobré přijeli podpořit rodiče.

Nejen druhou kategorii (čtvrtou až pátou třída), ale celou soutěž ovládl hlas talentovaného zpěváka Dominika Ráce, který se stal absolutním vítězem. Desetiletý žák čtvrté třídy perfektně zazpíval píseň od Whitney Houston I will always love you. „Myslel jsem se, že mě porazí karatista Lukáš. Píseň od Whitney Houston mi poradila babička, která je mým hlavní pěveckým trenérem," prozradil Dominik. Z poroty se prý nejvíce bál Tomáše Kaberleho. „Chtěl bych být zpěvákem. Mým snem je být druhým nejlepším," uvedl Dominik s tím, že první už je Karel Gott.

Výhercem poslední kategorie (šestá až osmá třída) se stal Richard Heindl z osmé hokejové třídy. Publikum ohromil triky s diabolem. „Koupil mi ho strejda k Vánocům. Trénuji si triky sám. Vždycky to nějak přijde. Nejčastěji cvičím venku," vyjádřil se mladý hokejista. Žádnou konkrétní sestavu si prý nepřipravoval. „Řekl jsem si, co bude na začátku a pak, že uvidím. Povedlo se mi to, ale v úvodu se mi diabolo trochu zamotalo a nešlo rozmotat," dodal Ríša.

Před jeho vystoupením bylo nutností zkontrolovat, kde jsou na stropu umístěné zářivky, aby se do nich netrefil a nepřišel k úrazu.

Daniela Řečínská