OBRAZEM: Z Buštěhradu až do Lidic dojedete po nové cyklostezce

/FOTOGALERIE/ Buštěhrad a Lidice propojila nová cyklostezka. Slouží i chodcům. Potvrdila to starostka Buštěhradu Daniela Javorčeková. Pěší a cyklisté museli do Lidic dosud chodit nebo jezdit dlouhé roky pouze po okraji silnice. To bylo nebezpečné. Nyní je tento stav již minulostí.

Nová buštěhradská stezka pro cyklisty i chodce. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová