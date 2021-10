Vojtěch Munzar (ODS)

Co se týká vítězné koalice SPOLU, s 9 629 preferenčními hlasy, zasedne už podruhé v parlamentu Kladeňák Vojtěch Munzar (ODS).

„Bude to ve sněmovně již moje druhé volební období. Děkuji proto všem voličům koalice SPOLU za jejich důvěru, protože každý hlas pomohl k tomu, že to, co bylo snem, se stalo skutečností. Děkuji všem i za preferenční hlasy, které jsou pro mě obrovským závazkem do budoucna. Velkou radost mám kromě vítězství i z toho, že po více než třiceti letech jsou pryč ze sněmovny komunisté,“ sdělil Kladenskému deníku poslanec Vojtěch Munzar. „Radost je velká, ale nyní nás pochopitelně čeká obrovská práce,“ dodal.

Petr Bendl (ODS)

Po čtyřleté pauze se do sněmovny už popáté vrací i někdejší ministr zemědělství, dopravy, někdejší středočeský hejtman a bývalý starosta Kladna, podnikatel a písničkář Petr Bendl (ODS) z Bratronic. Voliči mu věnovali celkem 8 382 hlasů. Poslancem byl v minulosti čtyři volební období. Před čtyřmi lety skončil před branami sněmovny o jediný hlas, který byl po při opravném přepočítávání hlasů nakonec přidělen jeho spolustraníkovi a místopředsedovi partaje Martinu Kupkovi (ODS). Do sněmovny se tentokrát dostávají oba.

„ Moc děkuji za podporu, kterou nám ve volbách voliči dali. Uděláme vše, abychom je nezklamali a prosadili, co jsme slíbili,“ sdělil v neděli odpoledne Petr Bendl a dodal: „Panu prezidentovi přeji pevné zdraví a nepřeji mu nic zlého, ale také doufám, že nebude situaci komplikovat a zdržovat ustavení nové vlády a pověří profesora Petra Fialu (ODS) jejím sestavením. Osobně se chci věnovat dál oblasti zemědělství a životního prostředí. V úterý se sejde poslanecký klub, který projedná nové ustavení orgánů sněmovny, aby sněmovna mohla začít co nejdříve fungovat.“

Stanislav Berkovec (ANO)

Barvy Hnutí ANO 2011, které získalo ve volbách druhý největší počet hlasů, bude za Kladensko už potřetí ve sněmovně reprezentovat Slaňák, novinář, moderátor, divadelník a výtvarník Stanislav Berkovec (ANO).

„Chtěl bych v první řadě pogratulovat vítězům k úspěchu ve volbách a poděkovat všem, kteří šli k volbám. Nemám rád lidi, kteří stále kritizují a na volby si neudělají ani chvilku času. Mám radost z toho, že Středočeský kraj má osm mandátů. Osobně bych chtěl poděkovat všem voličům a hlavně pak Slaňákům, kde Ano zvítězilo. Celkem mi voliči v kraji věnovali 5091 preferenčních hlasů,“ sdělil poslanec Stanislav Berkovec.

Na dotaz, zda počítal s tím, že svůj mandát i tentokrát obhájí, odpověděl Berkovec slovy horolezce Leopolda Sulovského, který jako první Čech zdolal nejvyšší horu světa. „Everest se neptá, co jsi dělal poslední dva měsíce. Everest se ptá, co jsi dělal celý život! Tak já se toho hesla držím,“ dodal. Myslím, že člověk nemá mít žádná očekávání, má prostě pracovat a je to jedno jestli před kampaní, při kampani nebo po ní. Rozhodli lidé a z toho mám radost," odpověděl Stanislav Berkovec.

Oldřich Černý (SPD)

Svého poslance získalo za Kladensko poprvé také čtvrté nejúspěšnější hnutí SPD. Křeslo v poslanecké sněmovně získává Oldřich Černý (SPD). Podnikatel na sebe poprvé upozornil v uplynulých komunálních volbách v Kladně, kdy se stal náměstkem primátora, vedoucím kultury i městské společnosti pro distribuci tepla a teplé vody. Jeho kariéra ve vedení města ale netrvala dlouho. Po loňském zářijovém převratu na kladenské radnici, zůstal Oldřich Černý v opozici. Nyní jeho politická hvězda opět stoupá vzhůru.

„Poděkování za výsledek letošních voleb a získání opět dvou mandátů pro SPD za Středočeský kraj patří samozřejmě všem voličům, kteří nám dali svůj hlas. Poděkování patří i všem našim členům a sympatizantům, kteří pomáhali ve svém volném čase s kampaní a v neposlední řadě i všem lidem, kteří jako členové volebních komisí za SPD dohlíželi na správný průběh voleb,“ řekl Kladenskému deníku Oldřich Černý (SPD) a dodal: „Důvěru voličů v plnění programu, který hájí zájmy České republiky, tradic, kultury, jazyka této země a bezpečného domova našich rodin, nezklameme. ""