„Služba byla pro nás drahá, ročně jsme platili více než dva miliony korun. Když povážíte, že nám na investice zbude okolo šesti milionů, tento výdaj jsme letos škrtli,“ vysvětlil starosta.

O strážníky letos definitivně přijdou i ve Smečně. Jen vloni přišlo provozování tamní MP na půl milionu korun. „Dříve u nás sloužili strážníci ze Slaného. Abychom ušetřili, před lety jsme se osamostatnili a udělali si vlastní městkou policii. Zpočátku to fungovalo dobře, strážníci sloužili v pěti lidech. Letos jsme městskou policii už nedali ani do rozpočtu. Naposledy zde sloužila jediná strážnice. Tři čtvrtě roku jsme poptávali zájemce na pozici strážníka, ale nikdo se nepřihlásil. Nejsme schopni splnit finanční podmínky, které nabízí velká města,“ vysvětlil starosta Smečna Tomáš Burda.

Z úsporných důvodů byla před časem zrušena i obecní policie v nedaleké Stehelčevsi. Vzhledem k tomu, že strážníci vykonávali tuto činnost i pro další obce v okolí, efekt jejich působení v obci byl prakticky nulový. „Mívali jsme zde služebnu a čtyři strážníky. Ti ale u nás ve vsi prakticky vůbec nebyli, protože byli na výjezdech jinde,“ potvrdila starostka Stehelčevsi Petra Vagenknechtová. Podle té strážníky v obci nepostrádají a spoléhají na pomoc státní policie.

Rozhodne zastupitelstvo

Řady obecní policie výrazně prořídly i v Kolči, která se zaměřuje zejména na měření rychlosti v řadě obcí i za hranicemi okresu. Před patnácti lety sem ochotně odcházeli ve velkém strážníci i ze vzdálených měst. To je minulostí. Z původních osmi strážníků zůstali počátkem letošního ledna jen dva. Místo, aby si na sebe vydělali, jsou v deficitu. "Poslední tři roky jsme s naší obecní policií milion korun ve schodku. Po účetní uzávěrce jsem zastupitelům sdělila, jak se věci mají. Do březnového zasedání mají čas na to, aby se vyjádřili, co s obecní policíí dál," řekla starostka Kolče Lenka Skolilová.

V Lánech o strážníky nepřijdou. Nemají sice vlastní, ale roky zde výborně funguje výpomoc strážníků z Nového Strašecí. Letos tuto položku v rozpočtu dokonce navýšili o téměř deset procent, což činí více než 400 tisíc korun. „Jsme s novostrašeckými strážníky velice spokojeni. Dohlížejí nám na děti u školy na přechodech, odchytávají toulavé psy. Pokud se jedná o něco závažnějšího, volá se Policie České republiky,“ řekla místostarostka Ivana Píšová.