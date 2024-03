/FOTO, VIDEO/ Na 240 traktorů a dalších vozů zemědělské techniky se vydá na protestní jízdu před Úřad vlády české republiky ve čtvrtek 7. března. Nad ránem se k ním přidají také zemědělci ze Slaného. Sraz mají před farmou ve Vítově.

Od třetí hodiny ráno se budou do Vítova sjíždět traktory, které se posléze vydají směrem na Novou Ves. "tudy pojedeme po staré silnici na Prahu, která je souběžná s dálnicí D8. Vyjedeme v Holešovicích a zamíříme přes most na Malou Stranu před Úřad vlády České republiky na nábřeží Edvarda Beneše. Tam dorazíme kolem 6. hodiny. Zde budeme jezdit dokola do 11 hodin," popsal trasu Karel Dryák z farmy Vítov.

Následně se zemědělci s technikou přesunou na Letnou, kde odstaví traktory. Na Úřad vlády půjdou pěšky a přednesou své požadavky.

„Nebudeme agrární komoře oplácet stejnou mincí a v protestu je podpoříme. Nechceme jejich akci nijak bojkovat, protože problémy máme všichni stejné," uvedl Karel Dryák.