/FOTOGALERIE, VIDEO/ Umírají jich tisíce. Při senosečích bývají velmi krutým způsobem usmrceny stovky mláďat, která v úkrytu vysokého porostu čekají na svou matku. Jsou to především srnčata, kolouši, zajíčci i malí daňci. Iniciativa Zachraň srnče před sekačkou se snaží tato mláďata zachránit. Nejen na Kladensku před sekáním kontrolují pomocí dronů danou louku a především srnčata před sečením přendavají do krabic.

Začátek letošní sezony byl pro dobrovolníky ze skupiny Zachraň srnče před sekačkou Kladensko a Berounsko velmi úspěšný. Na louce u Kamenných Žehrovic zachránili před jistou smrtí srnčí dvojčátka. Sečeni přečkala v krabici a pak je zase vrátili do pruhu vysoké trávy, kde počkají na svou matku. Bez snahy a obětování svého času dobrovolníků z Kladenska a okolí, by měl celý příběh zcela jiný konec.

Záchrana srnčat za pomocí dronu:

Jak uvedla předsedkyně iniciativy Zachraň srnče před sekačkou Irena Křesáková, záchraně mláďat během senosečí se dobrovolníci věnují už osm let. "Seno a další pícniny se sečou v květnu a červnu, což je období, kdy se rodí mláďata, především srnčata. Matka je nechá samotné, aby k nim její pach nepřilákal predátory, a chodí je několikrát denně krmit. Mláďata leží ukrytá ve vysokém porostu, neumí ani pořádně chodit a v případě nebezpečí se pouze přikrčí. Bohužel při sečení nemají šanci," vysvětlila Irena Křesáková.

Dobrovolníci se k akci schází brzy ráno. Velmi jim při hledání mláďat pomohla moderní technologie. Využívání dronů s termokamerou mnohonásobně zefektivnilo a zrychlilo jejich práci. Navíc již není potřeba tolik lidí jako v době, kdy ještě drony nepoužívali.

"Jsme nyní klidnější. Předtím jsme byli vystresovaní, protože jsme věděli, že se srnče může snadno přehlédnout. Nyní operátor drží dron nad mládětem dokud k němu nedojdeme a nenajdeme ho. I tak je často nemůžeme najít, jsou tak dokonale maskovaní," řekla předsedkyně.

Klíčem k úspěchu celé akce je spolupráce se zemědělci i myslivci. "Musíme spolupracovat s majiteli pozemků, kteří nám řeknou, kdy se chystají sekat. Nikdy nevstupujeme na pozemek bez dovolení majitele nebo hospodáře honitby," upozornila Křesáková.

Nalezená mláďata přemístí dobrovolníci do bezpečí. "Důležité je na srnče nesahat holýma rukama, ale v rukavicích a trsech trávy srnčátko uložíme do kartonové krabice s otvory na dýchání, vystlané travou. Krabice zabezpečíme, ale také hlídáme až do ukončení zemědělských prací. Mládě je v šoku, srdce mu bije jako o závod, ale víme, že stres vydrží. Je to lepší než tragická smrt," doplnila Irena Křesáková s tím, že po seči mláďata nechávají na bezpečném místě, kde mají krytí. V ideáním případě nechá zemědělec jeden pruh neposekaný. V tomto úkrytu počká mládě na matku.

Záchrana mláďat, především srnčat, na Kladensku.

I pro ni je případná ztráta velmi bolestivá. "Na místo se vrací i několik dnů a svá mláďata hledá a volá pískáním. Struky plné mléka, které ji srnče už neodsaje, se jí mohou zanítit a k citové bolesti přibyde i ta fyzická. Je to pro ni tragédie," podotkla předsedkyně s tím, že jen za minulou sezonu zachránili 140 mláďat, z nichž většinu tvoří srnčata.

Nejdůležitější je podle Ireny Křesákové osvěta. "Každý může pomoci tím, že si zjistí, jak to v jeho okolí funguje. Například, že nedaleko jeho chalupy mají louku, kterou sečou, a nikdo tam nekontroluje, tak mohou zjistit, komu louka patří a jak fungují v daném místě myslivci. Případně je možné, že v lokalitě působí taková to skupinka a předat jim kontakt na zemědělce," popsala.

Dobrovolníkem se může stát každý. "Hledáme další piloty dronu. Ideálně s licencí a zkušenostmi, ale rádi se nadšenému zájemci budeme věnovat zaškolením a získáním licence. Nicméně často potřebujeme do terénu i dobrovolníky, kteří si pro tuto bohulibou činnost přivstanou a jsou ochotni s námi být na polích od časného rána do odpoledne," vyzvala Křesáková.

Akce jsou vždy hlášeny na facebookové skupince Zachraň srnče před sekačkou Kladensko a Berounsko, ovšem tyto skupinky působí i v jiných částech nejen Středočeského kraje. Srnčata zachraňují například na Příbramsku, Rakovnicku, nebo pomáhají kolegům na Plzeňsku. Nové skupinky budují na Liberecku, Příbramsku a Brněnsku.