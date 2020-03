Žáci a studenti na Kladensku čerpají v těchto dnech jarní prázdniny, s ohledem na nařízení Bezpečnostní rady státu (BRS) se do lavic nevrátí ani po víkendu. Jak se shodují ředitelé škol v okrese, mají s žáky kvůli probíhajícím jarním prázdninám poněkud sníženou možnost komunikace, přesto věří, že většina nařízení vlády zachytila v médiích.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Tereza Bičanová

Samy školy budou i tak průběžně všechny školáky i rodiče informovat prostřednictvím elektronické komunikace. „U nás funguje celoročně Škola on-line. Kdo má zájem, informace o uzavření školy dostane. Děti zůstanou až do odvolání příští týden doma. Pedagogové do školy přijdou bez omezení, pokud tedy někdo nepobýval v infekční zóně. Se všemi, kdo má zájem, budou učitelé komunikovat. Žákům budeme průběžně posílat přehled učiva, kterému by se měli doma věnovat, případně, co je potřeba vypracovat,“ sdělila například ředitelka 3.ZŠ ve Slaném Jitka Sachlová. Kdo má zájem, k informacích o škole se dostane bez omezení.