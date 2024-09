Žáci prvních tříd Základní školy Zdeňka Petříka v Kladně se shromáždili na školním dvoře. Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnili také učitelé, vedení školy a rodiče či prarodiče prvňáčků.

Jak zmínil hned v úvodu své řeči, prezident Petr Pavel strávil část svých školních let právě na Kladně. "Moc si vážím toho, že tady s vámi dnes mohu být. Svou první základní školu jsem začal navštěvovat ve starých Kročehlavech a od třetí do osmé třídy jsem se chodil učit na Amálku," uvedl Petr Pavel.

close info Zdroj: Deník/Michal Bílek zoom_in Prezident Petr Pavel zahájil školní rok na Základní škole Zdeňka Petříka v Kladně.

Na léta strávená v největším středočeském městě vzpomínal prezident Petr Pavel také při debatě Deníku, která se uskutečnila začátkem března ve Velkém sále Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně.

Kladenský bobřík odvahy

První dva roky na Kladně bydlel Petr Pavel na sídliště v Kročehlavech, a do školy chodil do starých Kročehlav. „Následně jsme se přestěhovali na Sítnou, a to jsem navštěvoval Základní školu Amálská až do osmé třídy. Hrál jsem hokej za tehdejší SONP Kladno, chodil jsem tenkrát běhat a cvičit na Sletiště a všude v okolí jsem páchal lumpárny,“ usmál se prezident.

Tehdy se 150 metrů od fakulty stavěl Hotel Kladno. V té době chlapci ve věku Petra Pavla chodili po příčce, kde skládali zkoušku odvahy. Na skládání bobříka odvahy si prezident velmi dobře vzpomíná.

„Sídliště se tehdy nacházelo na okrajové části a hotel byl největší stavbou, což bylo velké lákadlo. Kromě toho, že jsme strávili hodně času v údolí, jsme skládali zkoušku odvahy, kdy jsme lezli po lešení až do pátého patra. Za hotelem byla příčka z prefabrikovaných cihel, na jedné straně byla tři metry vysoká, na druhé osm. My jsme po ní lezli a pak hráli na plácku hokej s tenisákem. Ty byl náš bobřík odvahy,“ uvedl Pavel.