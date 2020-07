Jak potvrzuje ředitelka Blanka Bendlová z kladenského střediska volného času Labyrint, kromě klasických pobytových táborů, vytvořili pro velký zájem letos šest příměstských táborů navíc, oproti předchozím rokům. V každém je maximálně dvacet dětí. „Pro děti, které zůstávají v létě v Kladně máme například příměstský tábor s angličtinou, Z pohádky do pohádky, O přežití, Se skřítky a další. O něco náročnější situace ale čeká děti na táboře Černobyl. Ten je pobytový a určený větším dětem. To je pravá zážitková hra, kterou pořádáme na naší turistické základně v Libušíně v srpnu,“ popsala ředitelka.

Co se týká hygienických opatření na táborech, jsou kvůli covidu přísnější. „Na jednom táboře jsme již měli kontrolu hygieniků a všechno bylo v pořádku. Byla jsem děti navštívit a měla jsem radost, jak si to užívají a jsou šťastné,“ potvrzuje Bendlová. Podle svých slov se letos v Kladně ale nepouštěli do stanového tábora, o které ze strany rodičů v posledních letech zájem spíše opadá. „Přece jen jsou dnešní děti už trochu zhýčkané a i rodiče dávají přednost táborům v kamenných budovách,“ potvrzuje ředitelka.

Tábory pro dobrodruhy

Přesto pamatují na děti otužilé a sportovně založené. „Takový mámě například putovní tábor, kterého se účastní patnáct dětí. Ty se přesouvají s vedoucími na kolech, spí pod širákem a jedou na raftech. Jsou to děti, které navštěvují i během roku kroužek s názvem O přežití,“ dodala ředitelka Labyrintu.

Klasiku pod stanem dosud nikdy neopustili vedoucí ze slánského Domova dětí a mládeže Ostrov. Ti mají roky základnu La Venta v Tisu u Blatna na Rakovnicku. Až do soboty běží první turnus pod vedením Jindřicha Jindřicha nazvaný Stroj času. Je určený větším dětem. Školáci zde zažívají dobrodružství v pravěkých jeskyních, mezi husity, stejně tak se ocitají při objevení Ameriky a sestavení první lokomotivy a rovněž ve vzdálené budoucnosti, kde probíhají hvězdné války a roboti kokrhají dobré ráno.

Ve Slaném fungují i příměstské tábory pořádané Knihovnou Václava Štecha. Kvůli covid omezením, kdy nebyly podmínky jasné, zúžili nabídku ze šesti na tři. „Do poslední chvíle jsme netušili, jak to bude. Nasmlouvali jsme tedy jen srpnové turnusy. Letošní téma je kosmonautika a povolání,“ potvrdila vedoucí slánské knihovny Zoja Kučerová.

Ani vesnické děti nejsou o tábory ochuzeny. S dalšími vedoucími je pro ně pořádá v Kačici i místostarostka Daniela Veselská. „Základnu mají ve škole a na zahradě. Pořádáme celkem čtyři turnusy. V pátek jsme první ukončili vodní bitvou na hřišti a předáním diplomů. Téma bylo Cesta kolem světa,“ sdělil starosta Kačice Libor Němeček.