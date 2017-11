Zájemců o biopopelnice přibývá, pomohou dotace

Kladensko /INFOGRAFIKA/ - Každý obyvatel Kladna vyprodukuje ročně průměrně 450 kilogramů odpadu. Pokud bychom všechen odpad naložili na nákladní vlak, měl by přibližně 1200 vagónů. Jednou z jeho složek je i bioodpad.

Popelnice na bioodpad. Ilustrační fotografie.Foto: Deník

Některé obce na něj poskytují svým občanům hnědé plastové popelnice zdarma v rámci plateb za komunální odpad, jinde službu zpoplatňují. Snížit poplatky mohou pomoci proto výhledově i státní dotace.

Lidé si na hnědé nádoby vesměs dobře zvykají a ti, kteří je využívají, se snaží dodržet, co do speciální popelnice smí přijít a co nikoli. I zdánlivě vyhlížející bioodpad například z kuchyně a domácnosti totiž do této nádoby nepatří. Pomazánky, oleje, těstoviny stejně jako psí a kočičí exkrementy či mrtvá zvířata do hnědých nádob ukládat nelze. Trus hospodářských zvířat naopak ano, stejně jako trávu a větve.

V Kladně si o bionádobu může zdarma požádat člověk s trvalým pobytem v rodinném domě, kterou mu od jara do podzimu jednou za 14 dní vyvezou.

„Bioodpad z hnědých popelnic je odvážen do kompostárny v Libušíně. Vzniklý kompost využíváme při údržbě městské zeleně a je prodáván i jako hnojivo. Na výzvu na dotaci na kompostéry jsme nereagovali, letos jsme se v Kladně totiž zaměřili na kontejnery pod zem,“ řekla mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková. Nakládání s odpady, včetně biodpadu, vychází v Kladně podle mluvčí na 13 milionů korun ročně.

Biopopelnice využívají také Slaňáci. Ve vybraných lokalitách je zaveden jejich pravidelný svoz.

Ve Slaném lze použít i sběrný dvůr. Slaný o dotaci žádalo, zatím ale bezvýsledně. „V loňském roce jsme zaplatili za svoz bioodpadu 915 tisíc korun, letos to bude o malinko víc, dodala mluvčí.

Bioodpady řeší i Stochov ve spolupráci s firmou AVE Kladno. Svozů se uskuteční ročně 14. Zájemci si mohou zvolit ze dvou typů nádob o 140 a 260 litrech v cenovém rozmezí od 340 do 365 korun.

V Buštěhradu mohou občané bioodpad vozit, pokud platí za klasickou poplenici, zdarma do sběrného dvora, nebo mají dvakrát ročně zdarma kontejnery po městě. Dále lidé využívají placené hnědé popelnice od AVE Kladno. „Bohužel je stále dost lidí, kteří vozí bioodpad do nejbližšího příkopu nebo ho dávají do běžné popelnice na směsný odpad,“ postěžovala si starostka Buštěhradu Daniela Javorčeková. O dotaci na kompostéry žádali v rámci Mikroregionu údolí Lidického potoka. Zájem je velký, ale výsledek se dozvíme zřejmě až po novém roce,“ uzavřela.

Bioodpad mohou odkládat i občané Libušína ve sběrném dvoře. „Jako nadstandardní službu poskytujeme bionádoby se svozem jednou za 14 dní. To je však zpoplatněna. Podle velikosti vyjde na sezonu od 600 do 850 korun. „Požádali jsme o dotaci na kompostéry. Mezi lidmi jsme provedli průzkum a zájem o ně projevilo 440 občanů,,“ potvrdil starosta Libušína Vladimír Eichler.

Podle starosty Velvar Radima Woláka město nabízí možnost svozu hnědých nádob zdarma. „Letos jsme rozdali 350 kompostérů zdarma z dotace operačního programu životního prostředí,“ řekl starosta.