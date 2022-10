Vystudovaná doktorka pedagogiky Blanka Dvořáková obdržela Medaili MŠMT za svou celoživotní významnou pedagogickou a výchovnou činnost vykonávanou v oblasti speciálního školství, za zajišťování a zlepšování podmínek vzdělávání dětí se speciálními potřebami ve Středočeském kraji a jejich přijímání veřejností a posouvání úrovně speciálního školství stále dopředu. Práci i profesionální a přesto neuvěřitelně lidský přístup paní Blanky dlouhodobě oceňuje široká odborná veřejnost. Před jedenatřiceti lety stála Blanka Dvořáková u zrodu soukromé školy Slunce pro děti se zdravotním postižením.

„Škola se stala první soukromou speciální školou v tehdejším Československu. Se svým obrovským entuziasmem, zájmem a cílevědomostí dokázala vybudovat profesionální a přesto rodinné prostředí, ve kterém se děti cítí dobře a dostává se jim kvalitního vzdělání s individuálním a citlivým přístupem. Udělení medaile, které proběhlo ve Valdštejnské zahradě v Praze, vnímáme jako významné ocenění její celoživotní činnosti,“ připomněla Alena Šulcová, asistentka Nadačního fondu, Soukromé školy a Centra služeb Slunce Unhošť.

Dalším prestižním oceněním, které Blanka Dvořáková převzala v obřadní síni Městského úřadu v Unhošti, je čestné občanství. Z rukou starostky města Ivety Koulové ho získala zatím jako první žena.

„Zastupitelstvo odsouhlasilo, že čestná občanství a cenu města budeme předávat každý sudý rok. Slavnostní předávání by se mělo tak pravidelně konat v předvečer Dne čestné státnosti. Kvůli volbám jsme ocenění letos posunuli o týden dopředu, ale v dalších letech už by mělo být datum zachováno. Společně s Blankou Dvořákovou byl čestným občanem jmenován in memoriam i někdejší dlouholetý unhošťský starosta Lubomír Volek, který zemřel vloni v lednu na následky covidu a občané si v petici sami vyžádali jeho ocenění, což následně také odsouhlasilo zastupitelstvo. Ocení bylo předáno vdově po panu Volkovi,“ doplnila starostka.