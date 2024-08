Rozsáhlý a nákladný projekt je ale potřeba dokončit a navíc se jedná o jeho nejnáročnější 3. etapu. I tak práce pokračují podle plánu. Jak potvrdila mluvčí města Slaného Marie Vašíčková, školáci by se měly do lavic vrátit v pondělí 9. září. Náročná a nákladná stavba tím ale neskončí. „Aktuálně probíhá budování schodiště do nového podkroví. Po prázdninách se stavebníci přesunou pouze do podkroví a proběhne 4. etapa - dokončovací práce jako rozvody, příčky, finalizace interiérů. Stavba bude následně trvat ještě minimálně po zbytek letošního roku,“ uzavřela mluvčí.

Investiční akce za bezmála 40 milionů korun poskytne čtyři nové odborné učebny. Žáci tak v budoucnu zasednou do učeben se zaměřením na jazyky, polytechniku, IT a přírodní vědy.