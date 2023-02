Otrávené návnady v Želevčicích. Jedna kočka uhynula, dalších šest zmizelo

Ještě před pár lety bylo přitom ve všech zmíněných podnicích narváno a téměř ve všech bylo potřeba rezervovat si místo předem.

Antošova krčma

Například Antošova krčma, kde začali vařit pivo v roce 2010, patřila k nejoblíbenějším podnikům ve městě. Zdejší pivo se proslavilo po celé republice. Díky tomu, že podnik sídlí v jedné z nejstarších budov v památkové zóně, dali si vlastníci velmi záležet na rekonstrukci s ohledem na historické prvky. Posezení nejen uvnitř, ale i na předzahrádce s pohledem na kostel a Slánskou horu doplňuje gastronomické zážitek. S tím vším je nyní konec. Dosavadní provozovatel se rozhodl dát přednost hlavnímu městu, kde jsou výdělky zajímavější, a odvedl i veškerý personál. Zda majitel prostor dokáže najít jiného restauratéra, je zatím otázkou.

„Situace po covidu lidi z restauračního trhu úplně vysála. Ti, kteří si museli najít v té době jinou práci, už se často nevrátili. Pokud mají zaměstnání, které končí odpoledne, už znovu do noci dělat nechtějí. Provozovatel naší krčmy měl i před tím ještě jiný podnik v Praze, takže pro něho bylo snazší odvést si zaměstnance tam,“ vysvětlil Josef Paulík, majitel Antošovy krčmy.

Do cen navíc zasáhly vysoké náklady na suroviny a energie. „Host má nějakou představu, co za své peníze dostane, a restauratér nemůže ceny zvedat donekonečna. Bohatých klientů, kteří by si mohli dovolit platit neúměrně mnoho, v našem městě opravdu tolik není,“ poznamenal Paulík.

Podle svých slov se snažil provozovatele podpořit nejednou i odpuštěním nájmu, přestože má sám finanční závazky související s rekonstrukcí. „Když člověk vidí, že se provozovatel snaží a není jeho vinou, že nejsou tržby, třeba i sleví, ale nejde to dělat pořád,“ dodal Paulík.

Aktuálně vstoupil v jednání s novým zájemcem o provozování Antošovy krčmy. „Uvidíme, jak jednání dopadnou. V každém případě je doba taková, že se hospodští musí hodně ohánět, aby si hosty udrželi. Rozvozy jídel jsou samozřejmostí. A stejně tak skvělý kuchař, který se ovšem velmi obtížně shání. Na to je potřeba se hodně soustředit. Hospody dnes musí za lidmi a ne pouze čekat, že přijdou lidé sami,“ uzavřel.

Hotel Praha

Majitel další slánské restaurace Hotel Praha na Pražském předměstí Viliam Nobilis po covidu už neotevřel. „Už mě to zkrátka přestalo bavit. Jednou jsme směli otevřít, pak jsme zase museli zavřít. Jednou jsem řekl, aby lidé přišli do práce, pak zase aby nechodili. Jednou měli práci, pak ji zase neměli. Museli jsme nakoupit suroviny a přitom nebylo vůbec nic jisté. Po posledním lockdownu mi došla trpělivost a hospodu jsem více neotevřel. Zůstali jsme pouze u vaření a rozvozů jídel do firem a dalším zařízením, která si je u nás objednávají. Takhle nám to vyhovuje,“ potvrdil majitel restaurace Hotel Praha ve Slaném.

Hemerkův statek

Na rozvozy sází i další slánský restauratér Radek Hermann. Ve městě po léta provozuje oblíbenou italskou pizzerii Ristorante Hemerkův statek. Rozvozy pizzy a dalších pokrmů jsou standardem. I zde je v historické budově velmi příjemné prostředí s posuvnou prosklenou terasou a předzahrádkou. Také na Hemerkův statek ale neblaze dopadla energetická krize, proto od ledna letošního roku omezil provoz na čtyři dny v týdnu.

„V lednu jsme se rozhodli kvůli vysokým cenám energií otevírat pouze od čtvrtka do neděle. Jednu směnu zaměstnanců jsme museli propustit. Velice nás to mrzí, ale je to tak. Budovu máme v pronájmu, takže nám nic jiného nezbývá. Je to zkušební provoz, ale po měsíci nedokážeme vyčíslit, jaký bude efekt. Na to je příliš brzy,“ řekl Hermann.

Ve městě provozuje jako společník částečně i restauraci Zimák, která sází právě na rozvozy jídel. „Na Zimáku se vaří pro velké firmy a další odběratele, tam se zatím žádné omezení nechystá,“ doplnil Hermann. Kromě toho jsou tam denními návštěvníky sportovci i pivaři, pořádají se tam pravidelné diskotéky a stálou klientelu doplňují i účastníci různých sportovních kempů.

Staré Slaný

Zatím posledním podnikem, který ze Slaného zmizí, bude v polovině března Gurmán restaurant Staré Slaný. V tomto případě nejde o zánik restaurace, nýbrž o jeho přesun na atraktivnější místo do golfového areálu v nedalekých Beřovicích.

„Prostory, které obýváme ve Slaném, jsou před rekonstrukcí, tak jsme se rozhodli zakotvit v Beřovicích. Beřovický areál pro mě není neznámý, restauraci jsem tam několik let provozoval, jen se po letech vracím. Vím, jak to tam funguje. Díky tomu budeme moci nabídnout vyšší kvalitu jak prostorem, tak jídlem,“ řekl majitel restaurace Adolf Pochman.

Toho, že ve Slaném některé restaurace končí, litují nejvíce štamgasti. Co se týká Antošovy krčmy nebo Starého Slaný, je to nemilá zpráva. "Antoš máme moc rádi s kamarádkou od první chvíle, co otevřeli. Zdejší pivo je prostě výtečné. Sice si ho můžeme koupit domů dnes i v Antošově pivotéce, ale to už není ono, když nemůžeme posedět a dát si i něco dobrého k jídlu. Prostě posezení v Antoši bylo jedinečné. Pro nás je to velká škoda, stejně jako to, že končí Staré Slaný. Je to moc dobrá restaurace a to, že se stěhují do vesnice nedaleko, je sice fajn, ale využijeme v létě maximálně na kole. Těžko se tam necháme odvézt na večeři taxíkem," konstatuje Martina Vykusová.