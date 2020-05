Zápisy do prvních tříd budou ve Slaném v dubnu

Prvňáčkové ze Slaného zamíří zjara k zápisu. Kdo má doma budoucího školáka, měl by si už nyní do kalendáře poznamenat, že první setkání ve škole se koná ve čtvrtém kalendářním měsíci. Zápisy do 1. tříd pro školního roku 2020/2021 se budou konat na základních školách ve Slaném v termínu 3. – 4. dubna.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč