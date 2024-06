Celkem z pěti trestných činů obvinil vyšetřovatel 45letého muže, který se v pondělí 10. června s pistolí v ruce přepadl a okradl dva lidi. Oba případy se staly ve Slaném. Obviněný je nyní ve vazbě a hrozí mu až deset let za mřížemi.

Nebezpečný recidivista navíc oba trestné činu spáchal během necelých dvou hodin. "První případ, se stal krátce po 22. hodině na vlakovém nádraží ve Slaném. Tam 45letý muž odcizil batoh a začal ho prohledávat. Když k němu přišel poškozený muž se slovy, že batoh je jeho a ať mu jej vrátí, zareagoval agresor tím, že vytáhl krátkou zbraň," popsala čin policejní mluvčí Michaela Richterová. s tím, že majitel se svého batohu raději vzdal.

Ke druhé loupeži, došlo zhruba o hodinu později. Výtečník zazvonil u domu poškozeného seniora, přelezl oplocení a vypnul pojistky. "Poškozený odemkl a otevřel dveře, zapnul hlavní jistič a pak šel dovnitř a za sebou zamkl. Následně na to obviněný opakoval tuto akci, kdy opět vypnul přívod elektřiny. Seniora poté, co odemkl a otevřel dveře, udeřil do obličeje- Následně poškozeného odvlekl dovnitř domu a pod pohrůžkou zbraně po něm opakovaně požadoval peníze," vylíčila mluvčí.

Ze seniora dostal PIN od karty

Obviněný následně prohledal místnosti a odnesl si několik hodnotných věcí včetně platební karty. "Pod pohrůžkou s namířenou zbraní vyžadoval PIN kód. Senior mu ho ze strachu prozradil a poté, co se přiblížil k agresorovi, ten opět na něj zaútočil," dodala Michaela Richterová.

Napadený senior musel vyhledat lékařské ošetření. "Kriminalisté pak šetřením zjistili, že pětačtyřicetiletý obviněný z odcizené platební karty vybral několik tisíc korun," dodala policejní mluvčí.

Vyšetřovatel po veškerých služebních úkonech zahájil proti 45letému muži trestní stíhání a obvinil ho celkem z pěti trestných činů. Konkrétně ze zločinů vydírání a loupeže, dále pak z přečinů neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, porušování domovní svobody a krádeže.

"V případě pravomocného odsouzení hrozí obviněnému i mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody o třetinu, neboť se jedná o nebezpečného recidivistu, přičemž základní sazba u těchto závažných trestných činů se pohybuje mezi rozmezím dvou až deseti let odnětí svobody," dodala Richterová.

Na pátrání po pachateli byla kromě policejních hlídek a kriminalistů povolána na místo psovodka se služebním psem Hakimem. Psovodka Hanka se svým čtyřnohým parťákem po zjištění prvotních informací se vydali na pátrání po možném pachateli. Hakim „chytil“ stopu a sledoval ji v několika slánských ulicích, přičemž v jedné označil zalehnutím kus papíru, kdy se jednalo o osobní dokument poškozeného z vlakového nádraží. O kus dál pak Hakim opět zalehl, a to k peněžence, čímž dal psovodce najevo, že má další stopu a po dalších několika desítkách metrech našel batoh a bundu, vše taktéž poškozeného z vlakového nádraží.