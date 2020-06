Obyvatele Kladna zajímaly i další věci. Velký prostor byl proto věnován plánovaným projektům, a to zejména opravě střechy zimního stadionu, novému sítenskému mostu a propojení Panské louky se Sítenským údolím. Byly však zmíněny i plány na výsadbu stromů a revitalizace zeleně v kročehlavských sídlištích či vybudování nového dětského hřiště poblíž Panské louky.

Radní pro rozvoj města Lukáš Hanes například zodpověděl i jeden z dotazů občanů, který se týkal lokality poblíž ulice Prokopa Holého: „Vzhledem k drastickým škrtům v souvislosti s pandemií aktuálně určitě nemáme na to, abychom revitalizovali celou tuto oblast, ale minimálně s tím chceme začít a v etapách pokračovat dál, aby se to uvedlo do normálního stavu. Část ulice Prokopa Holého v investičním plánu zůstává.“

O nezbytných škrtech v důsledku koronavirové krize hovořil i primátor Kladna Dan Jiránek a na místě občanům potvrdil, že město aktuálně musí snížit investiční akce o 150 milionů korun a jeho slova doplnila zastupitelka pro rozvoj města Anna Gamanová.

Další setkání zástupců města s občany se koná již ve středu 17. června od 17.30 hodin v Anglické ulici. Diskutovat se bude o opravě podjezdu nebo o tom, co bude v Pražské ulici místo sportovní haly.