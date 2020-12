Mezi většími investicemi pro příští rok by měla být v Kladně například první část úpravy pěší zóny v ulici T. G. Masaryka nebo úpravy křižovatky ve Vodárenské ulici, sdělil primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). Město sestaví rozpočet i na základě dopadů opatření spojených s koronavirem na daňové příjmy.

Rozpočtové provizorium umožňuje také Kladnu využití peněz na provoz města a na platbu za již zahájené projekty. „Kdybychom rozpočet přijali už nyní v prosinci, byl by to pouze předpoklad, který se nezakládá na pravdě. My neznáme propad, neznáme konkrétní čísla,“ vysvětlil Volf.

Příjmy města mohou ovlivnit nejen dopady na ekonomiku, ale také zvažované daňové změny a případné kompenzace pro obce a kraje. Rozpočet Kladna pro letošní rok počítal s příjmy i výdaji zhruba 1,7 miliardy korun.