„Je mi to velmi líto, ale podnik nejde dál dotovat. Moji zaměstnanci musí mít pravidelné příjmy a nemůžeme čekat, až bude rekonstrukce ulice dokončena. Paní kuchařka už si kvůli tomu musela najít jiné zaměstnání,“ konstatuje Petra Čiháková.

Slaný by přesto živnostnice opouštěla jen velice nerada. Aktuálně je proto v jednání náhradní prostor v nedávno otevřeném Nárožním domě ve Wilsonově ulici. „Pokud se s jeho provozovateli domluvíme, naši zákazníci by o Podřipské produkty přijít nemuseli a byly by k dostání tam. Uvidíme, co se povede domluvit,“ doufá.

O tom, že je Petra Čiháková ženou do nepohody a překážky jsou pro ni spíše výzvou, svědčí i její záliba v motorkách. Hlavním centrem podnikání je v jejím případě od počátku provozovna v místě bydliště v Roudnici, kde se vyrábí všechny lahůdky, zákusky i bezlepkové pečivo.

Původně vystudovaná strojařka – programátorka se před lety na mateřské dovolené zhlédla v pečení perníčků, které po patnácti letech přešlo v dnes oceňované bezlepkové pečivo a další produkty.

close info Zdroj: Deník/Kateřina Nič Husárová zoom_in Rozkopaná Soukenická ulice sužuje život více podnikatelům, nejen Podřipské manufaktuře.

„Postupem času jsem se začala zabývat zdravým životním stylem a objevila, co je to lowcarb. Studovala jsem vše okolo toho a vymýšlela vlastní receptury. Jednou jsem u nás v Roudnici jela Havlíčkovou ulicí, kde bylo napsáno, že prostor je k pronájmu. Ještě týž den jsem majitelům zavolala a už za tři měsíce otevírala provozovnu,“ připomněla své podnikatelské začátky před osmi lety.

A postupně se zapojují do rodinné firmy i oba synové. Dospělý dvacetiletý David pomáhá mamince s rozvozem zboží. Mladší Jakub je zatím na gymnáziu. Pomáhá i tak brigádně.

Zdravé a chutné pečivo Petry Čihákové bude k vidění i na druhém konci republiky, nově se totiž dočká v září expozice v Národním zemědělském muzeu Ostrava, kde bude vystaven i Petřin slunečnicový dalamánek, jenž se pyšní značkou Regionální potravina.