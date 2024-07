Na dveřích narazíte jen na ceduli s nápisem: Prodejna je uzavřena z technického důvodu s dodatkem, že nakoupit si můžete v jiných uvedených provozovnách ve městě. V budově sídlí v patře ještě i jiné obchody s nábytkem a textilem. Ty jsou nadále v provozu.

Lidé, kteří si v horkém létě přišli nakoupit ještě i v úterý v podvečer a neměli informaci o uzavření prodejny, zklamaně odcházeli. Jiní už vědí. „Předem nikde nic neavizovali a v sobotu ve čtyři odpoledne, když jsem si byl nakoupit, tak najednou dali na některé potraviny až se sedmdesátiprocentní slevou, že prý se krám zavírá,“ potvrdil Kladenskému deníku jeden ze stálých zákazníků prodejny a dodal: „Volal jsem i na zákaznickou linku. Tam mi potvrdili, že je zavřeno z technických důvodů a bližší informace nebudou sdělovat.“

Lidé, kteří o uzavření krámu nemají tušení, míří do obchodu stále. Nejvíce naštvaní jsou pivaři, kteří ve vedru dovalí prázdné basy s láhvemi. „To by do toho člověk kopl,“ komentuje muž a otráveně odchází i s nákladem do auta. Další maminka tří dětí také naráží na zavřené dveře. „Nejsme z Kladna, jsme tu jen na návštěvě. Chtěla jsem dětem koupit zmrzlinu. Musím hledat jinou prodejnu s potravinami,“ konstatuje žena.

close info Zdroj: Deník/Kateřina Nič Husárová zoom_in Kdy obchod v Kleinerově ulici v Kladně otevře, není uvedeno.

A podobných jednotlivců či dvojic přichází postupně k prodejně vícero. Někteří stálí zákazníci sice vědí, že je něco jinak, i tak se přišli podívat, zda nenastala změna. „Něco se psalo na facebooku, ale na oficiálním webu Billy nic není, ovšem je pravdou že z interaktivní mapky tahle prodejna zmizela. V Kladně jsou na mapce zakreslené pouze Billy ve Štěchově a Arménské ulici,“ potvrzuje mladá žena.

Strohá informace na dveřích zakládá prostor ke spekulacím, které už nyní kolují na sociálních sítích. Kladenský deník proto oslovil i mluvčí Danu Bratánkovou. Ta čerpá dovolenou. Dotaz jsme proto zaslali elektronicky na tiskový odbor. Na odpověď čekáme.

Obchod s potravinami lidé v Kleinerově ulici velmi postrádají. Jsou na něj v místě zvyklí bezmála třicet roků. V devadesátých letech zde ještě před Billou sídlila Delvita, ta český trh opustila v roce 2006. V dobách socialismu v místě stály bytové domy stejné jako ty naproti přes silnici.

„Než postavili Delvitu a paneláky za ní, byla tam obrovská jáma, ve které se točil nějaký válečný film. Měl jsem tehdy před domem několik tanků,“ vzpomíná muž ze sousedství, který má Billu přímo před okny.