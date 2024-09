/FOTOGALERIE, VIDEO/ Meteorologové předpovídají tropické září. Teploty by se po celý následující týden měly držet kolem 30 stupňů Celsia. Přesto jedno z kladenských koupališť uzavřelo poslední srpnový den své brány. Nejen Kladeňáci proto především na sociálních sítích řeší, proč je nutné koupaliště Bažantnice na konci prázdnin striktně zavřít.

"Naprostý nesmysl. To opravdu rozhodl myslivíř!!! Vedra mají být dál minimálně do poloviny září - letos ještě ke všemu neuvěřitelná vedra, ale koupaliště se zavře!!! Třeba ti chytráci otevřou už venkovní kluziště," rozčiluje se například paní Stanislava.

A její komentář rozhodně není na facebookové skupině Kladno ojedinělý. "To jako proč? Když je počasí a lidi by chodili a město by tak mohlo vydělávat," prát se pro změnu Marcela.

"Já tam před mnoha lety vyrůstal, otec tam byl plavčík, koupal jsem se jara do podzimu. Ale ofiko bylo ještě v září otevřeno, jenže už je to přes 50 let," zavzpomínal Petr.

Koupaliště Bažantnice bylo letos otevřené od 1. července do 31. srpna. Předpověď počasí sice slibuje teploty na koupání minimálně do poloviny září, ale jak uvedl mluvčí kladenského magistrátu Vít Heral, striktní zavření souvisí s personálem.

close info Zdroj: Deník/Michal Bílek zoom_in Letní koupaliště Bažantnice ve středu 31. července 2024.

"Stálí zaměstnanci se stahují na svá celoroční pracoviště, čili na krytý bazén nebo například do finské sauny. Brigádníků s příchodem školního roku rapidně ubývá," vysvětlil Vít Heral.

Jiná situace je ohledně koupaliště Sletiště, kde není fixní termín uzavření. "Sportovní areály města Kladna to budou řešit operativně, sezona se zde ukončuje vždy v závislosti na počasí," dodal Heral.

A počasí bude k milovníkům koupání přívětivé. Teploty se budou podle Českého hydrometeorologického ústavu držet u tropické hranice.