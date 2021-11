Jenže právě husí pečínka je dnes téměř vzácností. Nejen, že při nákupu tohoto opeřence musíte sáhnout hlouběji do peněženky, ale husy zkrátka mnohde ani letos nejsou. Důsledky ptačí chřipky zakusili v některých regionech natolik citelně, že museli na farmách zlikvidovat i celé chovy.

Tato katastrofa se naštěstí vyhnula rodinné farmě Tomáše Jelena v Žižicích-Luníkově. Husičky podomácku vykrmené, bez antibiotik, si užívají během roku i zelenou pastvu a pak míří k zákazníkům na sváteční stůl.

Kladenský deník se proto vypravil na farmu Tomáše Jelena, který s příbuznými, stálými kolegy a brigádníky hospodaří v Luníkově už od devadesátých let. Nejprve farmář začal s chovem ryb, přibral drůbež jako kuřata, kachny a husy a nyní rozjíždí i chov hovězího dobytka.

Co se týká svatomartinských hus, ty rodina chová na pozemcích v Bučině u Velvar, kde se jim dostává té nejlepší péče a na mase je to pochopitelně znát. Stovky vykrmených husiček, které na farmě chovají, jdou na porážku zhruba čtyř ale i šestikilové, záleží na požadavku. „Zákazníkům raději říkám, když nevědí, jak velkou by chtěli a zda se jim vejde na pekáč, ať si zkrátka vezmou pekáč s sebou a dostanou husu na míru,“ potvrzuje Pavla Poláčková, sestra farmáře. Ženy, kterých je na husí porážce na statku ve středisku v Žižicích převaha, se v těchto dnech musí pořádně ohánět. Zákazník chce zkrátka kvalitní produkt a včas.

Prostor není příliš velký. V jedné místnosti na vás dýchne pára, v další chlad. Každé ruce přesně vědí, co mají dělat, a k tomu všemu je třeba opatrně našlapovat, protože podlaha je trvale velmi kluzká. Každý pár rukou má na starosti jiný úkon. Společně zvládnou zhruba v deseti lidech „odbavit“ denně okolo dvou set hus.

Lidé z různých oborů

Vládne zde řád, ale i přátelská atmosféra a vesměs zde pracují kamarádky, sousedky, důchodkyně nebo maminky na mateřské dovolené, které si chtějí přivydělat. Mezi zaměstnankyněmi tak potkáte ženy různých profesí, třeba i někdejší loutkářku. „Roky jsem v kladenském Divadle Lampion oblékala loutky a dnes svlékám husy. Už jsem v důchodu, tak je to pro mě fajn změna a příjemný přivýdělek. Někdy ale bolí ruce. Chodím sem ráda, je tu dobrá parta,“ potvrzuje s úsměvem Milena Ivanová.

Její slova doplňuje kolegyně, která je na mateřské dovolené. „Jsem místní a navíc mám ke gastronomii blízko, vystudovala jsem obor kuchař-číšník ve Stochově, takže s porážkou hus nemám problém,“ doplnila Lenka Fialová. Trojici dam v místnosti doplňuje další vitální seniorka ze sousední Zvoleněvsi. „Jsem ráda, že nemusím sedět doma. S paní Jelenovou jsme spolužačky, tak jsem ráda, že mohu pomoci,“ potvrzuje Marie Dolejší, která celý život pracovala na dráze jako signalistka – výhybkářka.

Co každá husa vydá, musí následně před cestou k zákazníkovi dostat zpět. „Peří se v současnosti při spaření znehodnotí a putuje do kafilérie, nikoli do sypků, takže za něj musíme ještě zaplatit, ale jinak všechno, co z husy vybereme, do ní potom před zabalením vrátíme. Kromě střev se do dutiny musí uložit veškeré droby a také pěkný kousek husího sádla, následně vše vakuově zabalíme a expedujeme,“ řekla Alena Jelenová, matka farmáře. Stejně jako zbytek rodiny doufá, že i letos zákazníci husí pečínku na svátečním stole náležitě ocení.

Na Kladensku se chovu hus, kachen i další drůbeže věnují lidé běžně i v malochovech. Pokud mají odpovídající výběh i pastvu, je to ideální kombinace. Krásné bělostné husy pravidelně vykrmuje pro svoji potřebu a přátele například i Václav Duchek ze Žižic. "Každoročně nakoupím zjara deset housátek. Na podzim je porážíme buď na Martina, nebo na Vánoce. Jedna husa tak na vánoční stůl ode mne pravidelně 'odlétá' na jih k režiséru Zdeňku Troškovi. Jsme roky přátelé a je to pro mě čest i velká radost poctít ho právě takovým dárkem," potvrzuje Václav Duchek.