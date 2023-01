„Ještě v prosinci v kladenské nemocnici chybělo okolo padesáti sester na všech odděleních, největší nedostatek jich je přitom na urologii a na interně. Průběžně se stavy zdravotnického personálu doplňují a mění, ale i tak je deficit velký,“ potvrdila mluvčí kladenské nemocnice Olga Oliveriusová. Chod jednotlivých oddělení to sice nenarušuje, na zdravotní sestry jsou ale ve službách kladeny velké nároky.

Nejméně osm sester chybí pražské nemocnici Na Františku. „Snažíme se být konkurenceschopní v rámci Prahy, ale náborový příspěvek nenabízíme. Zvažovali jsme to, ale zatím si vystačíme s benefity, kterými se snažíme zdravotníky oslovit. A mohu potvrdit, že se nám hlásí,“ potvrdila mluvčí nemocnice Lucie Krausová.

Pražská Fakultní nemocnice v Motole poptává na svých webových stránkách aktuálně jednadvacet sester napříč odděleními. Mezi nabízenými benefity jsou například i služební byty nebo roční kupon na MHD.

Prostřednictvím svého webu hledá všeobecné i praktické sestry nebo instrumentářky i Fakultní Thomayerova nemocnice. Náborový příspěvek tam ale u četných zaměstnaneckých benefitů, mezi nimiž nechybí například jesle a školka, možnost ubytování pro přespolní nebo dotované stravování, zmíněn není.

Na rozdíl od Ústřední vojenská nemocnice, kde je ale náborový příspěvek zařazen mezi benefity pouze u pozic na vybraných odděleních. Podle aktuálních inzerátů ho mohou získat například sestry na oddělení operačních sálů pro robotickou chirurgii nebo na lůžkovém spondylochirurgie. Při plném úvazku má jít o částku šedesát tisíc korun, která je vyplácena ve třech částech v průběhu prvních čtyřiadvaceti měsíců. K dalším benefitům patří třeba nemocniční školka nebo ubytování pro mimopražské na dvojlůžkových pokojích za dva tisíce měsíčně.

Benefity jsou v nabídce i u další středočeské nemocnice, ve Slaném. Také tam podle ředitele Štěpána Votočka chybí sestry. Přijali by jich rádi deset až dvacet.„Když začala válka na Ukrajině, nastoupilo k nám patnáct pomocných sester z Ukrajiny, u kterých jsme doufali, že si zvýší kvalifikaci a budou chtít zůstat, ale valná většina z nich se chce vrátit domů,“ poznamenal ředitel Votoček.

Řada zkušených zdravotních sester ve Slaném je v předdůchodovém věku. „Za pět let, až půjdou do důchodu, je nebude mít kdo nahradit. Zdravotnických škol, a tím pádem i budoucích sestřiček je málo. Děvčata, která po maturitě do nemocnice nastoupí, nemají žádnou kompetenci, nemohou pracovat bez dozoru, samostatně sloužit, a tak nedosáhnou na příplatky za směny. Plnohodnotnou diplomovanou sestrou jsou až po tříleté postgraduální přípravě na vyšší odborné škole,“ vysvětlil Štěpán Votoček.

Nedostatek personálu se slánské nemocnici daří řešit. „Sestry si vzájemně vypomáhají mezi odděleními. Redukci lůžek jsme se zatím vyhnuli a slučujeme služby. Děláme to různě a je to pochopitelně obtížné,“ dodal ředitel Votoček.