Přesto se jedná o jedinečnou expozici, kterou stojí za to vidět, přičemž pro nejmenší přibylo minulý měsíc v areálu i pískoviště a další atrakce. Kdo je motorizovaný, má to zkrátka snazší. A cestu do Lisovic nezřídka váží i zahraniční návštěvy, kteří patří mezi fandy železnic, ať už jsou to Němci nebo Britové. Při výročí stého založení Československa vážil v roce 2018 do muzea cestu i prezident T. G. Masaryk, který na prohlídku zavítal jako delegace v rámci veteránského závodu Slánský okruh, který zde měl jednu ze zastávek.

Muzeum existuje od roku 1997. Dříve sídlilo přímo ve Zlonicích na nádraží a v rodinném domě. Od roku 2010 nově v nedalekých Lisovicích, kam si návštěvníci dojdou zpravidla od vlaku příjemnou čtvrthodinovou procházkou. To vše je ale nyní jinak, rodiče nebo prarodiče, kteří přijedou o víkendu vlakem dopoledne od Slaného v 9:40 hodin, nemají dostatek času na to, aby si vše prohlédli, projeli se mašinkou v areálu nebo si děti pohrály na hřišti. „Dříve jezdil zpáteční vlak ve 13.15 hodin, což bylo ideální. Nyní další vlak jede ze Zlonic už v 11 hodin a to nemají pěší návštěvníci šanci si nic prohlédnout. Následující spoj jede až v 15.15 hodin. Takhle to ale jezdí ale pouze o víkendu. V pracovní dny vůbec. To vlak přijíždí od Slaného v 7 hodin a zpátky jede pak už jen autobus v 13.15 hodin nebo vlak v 15.15 hodin. Lidé zkrátka přišli o tu pohodu a někteří si proto takový výlet raději odpustí,“ konstatuje předseda spolku, který má devět členů.

Expozice, která nejvíce navštěvována od června do září, má co nabídnout pro malé i velké. Nyní o prázdninách je otevřeno kromě pondělka od 10 do 15 hodin. K dispozici je vždy průvodce, buď sám předseda nebo jeho kolegyně. „Vláčkem, který máme na zahradě, provážím děti a dospělé jen o víkendech, protože je potřeba lokomotivu předem roztopit, ale vždy je to prima zážitek. Před pár týdny jsme dokončili i nové pískoviště, takže se u nás nejmenší rozhodně nenudí. Na hřišti jsou i prolézačky a lavičky. Kromě železniční expozice, kterou neustále rozšiřujeme a máme už i pěknou sbírku přejezdových výstražníků, si u nás návštěvníci mohou prohlédnout staré hasičské stříkačky z okolních obcí a dobovou výstroj,“ uzavřel Tomáš Čech.