/FOTO, VIDEO/ Už před druhou hodinou ranní měli zemědělci v traktorech a dalších strojích sraz ve Vítově. Sto padesát vozidel nejen z Kladenska vyráželo na pražský protest v noci od farmy Karla Dryáka. Zemědělci chtějí dát hlasitě najevo nesouhlas s tím, jakým směrem se ubírá české zemědělství. Cílem protestního shromáždění je prostranství před budovou ministerstva zemědělství.

Zemědělci ze Slánska vyjeli na protest do Prahy už ve dvě hodiny ráno | Video: Deník/Kateřina Nič Husárová

Farmáři chtějí vyjádřit nespokojenost s poměry ve svém oboru a svůj požadavek na změnu vládní politiky. Kromě traktorů ověšených transparenty a dalších zemědělských vozidel nechybí v koloně polní kuchyně nebo mobilní toalety.

Jelikož účastníkům protestu nebylo umožněno cestovat po dálnici, vyjela kolona od Vítova po okreskách ve směru od Slaného přes Smečno, Kačici, Unhošť až do Prahy přes Letnou.

Traktory naštvaných zemědělců blokují magistrálu. Doprava to zatím ustála

„Chtěli bychom se tímto omluvit Pražanům, že jim zkomplikujeme cestování. Ale hlavní vzkaz je, že to děláme i pro ně a hlavně i pro jejich děti. Je potřeba si uvědomit, že chceme podporu českého zemědělství, nechceme zde mít kontaminovanou pšenici z Ukrajiny, když my sami musíme dodržovat přísná pravidla a dodávat zdravé obilí. Situace v našem zemědělství je neúnosná, ale za to nemůžeme my,“ řekl jeden z koordinátorů akce z farmář Karel Dryák z Vítova.

Jeho slova doplnil Pavel Petrus, zástupce zemědělců z Lounska. „Máme problémy všichni stejné. Už jsme vyloženě u zdi, už nemáme kam couvat a hrajeme vabank,“ prohlásil farmář. Kromě výše zmiňovaných problémů a odmítání takzvaného Green Dealu - Zelená dohody pro Evropu poukazují zemědělci i na přebujelou administrativu, která jim ztrpčuje podnikání.