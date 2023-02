"Poslední rozloučení se bude konat už v úterý na pražských Vinohradských hřbitovech," uvedl web.

Stehlík se narodil v Praze. Vystudoval architekturu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (VŠUP), kde později i vyučoval. Už před rokem 1989 začal podnikat a navrhoval též interiéry v zahraničí. V roce 1990 založil společnost Bohemia Art, která o tři roky později získala v obálkové soutěži v té době krachující Poldi Kladno. Za dvě třetiny jejích akcií nabídla 1,75 miliardy korun, což byla o miliardu vyšší nabídka než předložil další zájemce. K úplnému zaplacení ceny ale nedošlo.

Video: Nadace Mateřství uspořádala ve slánském hotelu 25. Reprezentační ples

V čele Poldi byl Stehlík v letech 1993 až 1996, chtěl podnik znovu rozjet, ale neúspěšně. Následovalo vyhlašování konkurzů a zastavení výroby části holdingu. Policisté obvinili Stehlíka spolu se synem Markem a Lubošem Pejpou. Důvodem bylo neodvedení desítek milionů korun na zdravotní pojištění zaměstnanců a daň ze mzdy. Podle obžaloby místo toho peníze použili pro podnikatelské nebo osobní aktivity. Další bod obžaloby Stehlíka vinil z toho, že poskytoval firmě Bohemia Art bezúročné půjčky, čímž ocelárny utrpěly škodu kolem 67 milionů korun. V těchto bodech byl Stehlík o řadu let později zproštěn obžaloby.

Další kauza, kde šlo o více než 100 milionů korun, se týkala údajně neoprávněného převodu majetku oceláren do nově založené společnosti Poldi Steel. V roce 2018 uznal soud Stehlíka vinným, avšak trest mu neuložil, protože na případ dopadla amnestie. Soud se kauzou zabýval proto, že Stehlík trval na projednání obžaloby.

Stehlík také zkoušel vstoupit do politiky. V Kladně v roce 1996 kandidoval jako nezávislý do Senátu. V roce 2002 vedl Stranu za životní jistoty (SŽJ) na Kladensku pro volby do Poslanecké sněmovny. O 12 let později neúspěšně kandidoval do Evropského parlamentu.