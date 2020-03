Je jich poměrně dost, ale ne každá se chce se svou aktivitou prezentovat v médiích. „Začala sem šít jednoduché roušky pro rodinu a kamarády, ale raději bych zůstala v anonymitě,“ řekla žena z Kladna.

U další oslovené jsme byli poněkud úspěšnější. Jiřina Vnoučková Hrnčířová je žena, která ve Slaném a okolí vede roky rukodělné kroužky a protože se nyní nemůže věnovat svým aktivitám s dětmi, pustila se také do výroby roušek.

"Na faceboooku Tvůrci v praxi, jsem si našla podrobný návod paní Bohdany Goliášové, kde je i střih a zkusila to. Prvních šest roušek, na kterých musíte vytvořit sklady, aby přilnuly dobře na obličej, jsem vyráběla asi tři hodiny. Až si to více osahám a nacvičím, určitě mi to půjde pak mnohem rychleji,“ potvrzuje Jiřina, která je ochotna v případě zájmu ušít ústenku potřebným. „Samozřejmě, jak mi budou síly stačit. Šiji je z plátna a dvojitě a opatřuji gumičkou, ale patrně budu používat i vázací tkalouny,“ dodala žena.

Další aktivní ženou, která šije roušky doma, je Veronika Pokorná z Libušína. Je to mladá maminka na mateřské dovolené a šití má jako zálibu. I ona se aktuálně pustila do výroby ústenek ze zbytků látek. Zatím vytváří jednotlivé kousky pro vlastní potřebu a rodinné příslušníky.

Zapojili se i regionální politici

Mezi prvními například zareagoval náměstek kladenského primátora Tomáš Kutil (Kladeňáci), aby vyzval všechny dobrovolníky, kteří s šitím ústenek pomohou. "Vzhledem k aktuální situaci jsem se rozhodl pomoci organizovat výrobu a distribuci roušek. Prosím všechny, kteří mohou přispět, aby mi dali vědět. Kdo může roušky ušít, kdo může dodat vhodný materiál plátno nebo perlan, kdo potřebuje roušky v zaměstnání, které je nezbytné pro chod státu," informuje náměstek na Facebooku Kladeňáci.

"Běžná rouška sice nedokáže zcela ochránit před nákazou, přesto má smysl ji nosit. Většina odborníků se shoduje, že je to jeden ze způsobů, jak zpomalit šíření viru. Bohužel jednorázové roušky u nás v současnosti nejsou k dostání a celosvětově je jich nedostatek, není tedy od věci se vrátit k výrobě látkových, které lze použít opakovaně, je ale nutné je po použití vyvařit a vyžehlit. Stejně jak se to dělalo ještě nedávno i v nemocnicích. Roušky aktuálně chybí všude, rádi bychom je využili například pro sociální služby, ale také pro obslužný personál nezbytných obchodů, pokud se jich podaří zajistit dostatek," dodává Kutil.