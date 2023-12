Lidé z ulice zde dostanou základní, co potřebují k životu a mimo to mohou v centru i přenocovat. „Projekt se jmenuje Teplá židle, ale lidé u nás nespí v sedě. Poté co se navečeří, vysprchují a dostanou dle potřeby čisté ošacení, přenocují u nás ve spacáku na podlaze. Odcházejí brzy ráno po snídani okolo šesté hodiny. Podmínkou noclehu je nebýt podnapilý a pod vlivem drog,“ potvrzuje vedoucí kročehlavského centra František Sovák.

Denně přichází zhruba dvacítka potřebných s různými životními příběhy a osudy. Tito lidé mohou celoročně využívat služeb denního centra. Kromě základních životních potřeb jim pomohou pracovníci zařízení například i s vyřízením dávek v hmotné nouzi, osobních dokladů, aj. Kladenský deník se v Kročehlavech v polovině týdne potkal hned se třemi muži, kteří hledají ztracenou životní cestu.

Bývalý kamioňák přišel kvůli nemoci o všechno. Ze špitálu se ale nemá kam vrátit

Prvním z nich je Bohumil (61). Přestože pracoval donedávna ve skladu, pracovní poměr s ním prý zaměstnavatel ukončil. „Aktuálně jsem bez práce, protože agentura, pro kterou jsem dělal ve skladu, mě propustila. Vždy jsem ochoten dělat cokoli. Mám oprávnění na vysokozdvižný vozík a stejně tak řidičák na auto. Vyučil jsem se kdysi zedníkem, ale nikdy jsem to prakticky nedělal, tak bych mohl leda dělat třeba přidavače. Nyní bydlím v zahradním domku v Libušíně s kamarádem, protože mi to s přítelkyní nevyšlo, měla problémy s alkoholem. Můj kamarád u kterého nyní jsem ale také pije a není to dobré soužití. Musím proto hledat dál,“ potvrzuje Bohumil, který podle svých slov alkoholu neholduje. Měl jen v životě méně štěstí.