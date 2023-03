/FOTOGALEIE/ Devátý ročník zimního jezdeckého poháru 2023 v parkurovém skákání vyvrcholil v sobotu 18. března v Královicích u Slaného. Šampiony halového seriálu se stali Daniel Pospěch, Kateřina Hanušová a Adéla Korousová. Neděle rozhodla o nejlepších vozatajích. Nejspokojenější odjížděl z Královic u Slaného Milan Domes, jenž ovládl celkové pořadí dvojspřeží i čtyřspřeží. V singlech nestačil jen na Kateřinu Muchovovu.

Sobotní parkur v Královicích. | Foto: Josef Malinovský

V pony kategorii byly největšími favoritkami Anna Urbanová a Adéla Korousová, které od sebe dělil jeden jediný bod. Zdánlivou výhodu měla Anna Urbanová, jelikož měla o bod více než její soupeřka. Jenže takto těsný výsledek v podstatě pro ni nic neznamenal, neboť v případě, že by Adéla Korousová skončila o příčku před ní, bodově by se vyrovnaly, ale vyhrála by ta, která dopadla ve finále lépe. A tak se nakonec stalo. Korousová s Nancy 3 nenašla v závěrečném klání přemožitele a v žebříčku má 38 bodů stejně jako Anna Urbanová, jež se s Leonardem 650 umístila druhá. S 30 body se radovala z třetí pozice Hana Šmejkalová.

V malé túře startovala celá řada jezdeckých dvojic v rámci letošní halové série poprvé. Dle pravidel tak bodovat již nemohly, ale v případě umístění na předních příčkách ubíraly možné bodové příděly těm jezdcům, kteří bojovali o titul šampiona. Do rozeskakování postupovalo dvanáct účastníků, ale jen tři z nich byli finalisté Zimního poháru. Matouš Kořínek skončil třetí za prvním Franzem Tobiasem a druhým Janem Štětinou.

Podívejte se: Stochovští maturanti oslavili svůj ples v kladenském domě kultury

Nakonec se vyhoupl na konečný druhý řádek tabulky. Hned za ním se v seriálu zařadil Lukáš Sojka, a to díky zisku 16 bodů za páté místo s Galettou JJ. Kateřině Hanušové s Balcamorem zkrácený parkur vůbec nevyšel podle představ a jelikož dokončila jako desátá v pořadí, brala jen 11 bodů. V součtu jich má třicet, ale to jí těsně stačilo na triumf v této kategorii. Matouš Kořínek jich totiž má devětadvacet.

Hanušová se o vítězství snažila i ve velké túře, v té ovšem měl náskok Daniel Pospěch a udržel si ho. V hodnocení dílčí otevřené soutěže byl s Djumperem třetí a připsal si tak k devatenácti bodům dalších osmnáct. Kateřina Hanušová dojela na Gie Acoradii druhá, jenže před finále měla pouze šestnáct bodů a musela se tak spokojit s pomyslným stříbrem v konečných součtech.

Speed Marathon je tu: Lidé dávají tipy, kde měřit. Loni vybrali i Kladno

Souboj o bronz svedl Lukáš Sojka s loňskou šampionkou Darinou Hochmanovou. Ta letos s Chiquitou-LS dojela finále jako pátá, zatímco Sojka na Zachariasovi Altstream byl čtvrtý. A stejné pořadí na něj zbylo i v tabulce velké túry Zimního jezdeckého poháru, byť na Hochmanovou ztrácel jeden jediný bod. Dílčí vítězství si připsal Jan Štětina s Guusem S, ale ten nestartoval při žádné ze třech předešlých kvalifikací, a nemohl tak bodovat ani tentokrát. Závěrečné čestné kolo tudíž při dekorování nejúspěšnějších jezdců vedl Daniel Pospěch.

Kočárové jízdy

Závodní program pokračoval i v neděli, kdy byly na programu vozatajské soutěže. Nejspokojenější odjížděl z Královic u Slaného Milan Domes, jenž ovládl celkové pořadí dvojspřeží i čtyřspřeží. V singlech nestačil jen na Kateřinu Muchovovu. Finálové klání Zimního jezdeckého poháru vozatajů nabídlo divákům skvělou sportovní podívanou, při které se bojovalo o medailové pozice až do úplného konce.

V kategorii jednospřeží byla jasnou favoritkou Kateřina Muchová. Ta ovládla všechny tři pohárové kvalifikace, ale na finále do Královic dorazila s ortézou na noze. Úraz, který si způsobila při tréninku v sedle, ji však neodradil od účasti a bojovala ze všech sil, aby uhájila celkové prvenství. Jenže její největší soupeř Milan Domes jí rozhodně nenechal nic zadarmo a v úvodním kole soutěže ji předstihl přesně o sekundu. Druhé kolo pak oba zajeli shodně s výsledkem 82,09, a tak skončili na prvních dvou příčkách.

Stavba rychlodráhy začíná. Kladenské řidiče čekají první dopravní omezení

Na pořadí žebříčku to však již nic nezměnilo a Muchová Zimní pohár jednospřeží vyhrála s 39 body, zatímco Domes měl o čtyři méně. Z třetího místa se radoval David Haitl, jenž bral body za čtvrtou pozici a celkem jich měl třicet. V dílčím hodnocení před ním skončila o jednu desetinu bodu Markéta Jelínková.

Velmi solidní výkony předváděl v soutěži dvojspřeží vítěz první letošní kvalifikace v Hradištku Zdeněk Jirásek. Tentokrát skončil třetí a na bodové konto nasbíral 29 bodů, stejně jako Martin Zakršmíd. Ten byl ovšem ve finále až šestý, a tak o lepší pozici rozhodl ve prospěch Jiráska závěrečný výsledek. Skončil těsně pod medailovými pozicemi. Pomyslný bronz bral Petr Vlašic, jenž byl ve finále čtvrtý hned za Jiráskem, a to s rozdílem více jak deseti bodů. Velmi vyrovnané jízdy měli Petr Myslík a Milan Domes. První kolo ovládl Myslík, druhé Domes a nakonec tím šťastnějším, alespoň na chvíli, byl první jmenovaný, když zvítězil s náskokem pouhých 55 setin. Jenže po přidělení bodů do seriálové tabulky nakonec o jeden bod triumfoval Domes.

Řidič dodávky naboural u Vraného do stromu, záchranku si zavolal sám

Jediný vozataj startující během celé zimy ve všech kategoriích doufal v úspěch i se čtyřspřežím, ale sám si moc nevěřil na lídra žebříčku Jaroslava Jandla. Jemu stačilo být do druhého místa a udržel by se ve vedení. Jenže nervozita udělala své a v první rozjížďce byl po třech chybách až třetí. I když napodruhé zapisoval jednu chybu a posunul se o řádek výš, po sečtení obou penalizací zůstal třetí za druhým Petrem Vlašicem a prvním Milanem Domesem.

Vlašic bral devatenáct bodů a celkově jich měl pětatřicet. Jandl k původním osmnácti doplnil dalších osmnáct. Jenže stejně na tom byl po připsání dvaceti bodů k dřívějším šestnácti Domes a při bodové shodě bylo uplatněno pravidlo, že vyhrává lépe umístěný ve finále. Milan Domes se tak stal dvojnásobným vítězem Zimního jezdeckého poháru 2023 a odjížděl domů s pocitem, že k hattricku mu chybělo opravdu jen velmi málo.

Halová sezona jezdeckých závodů byla po třetím březnovém víkendu zakončena a již příští týden proběhnou první soutěže na venkovních kolbištích.

Josef Malinovský