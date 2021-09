„Celá akce se tím pádem posouvá v čase a výrazně se prodraží. Hokejová sezóna je sice ohrožena, ale nic nemá cenu uspěchat. Vzhledem k tomu, že vše je závislé na mnoha faktorech včetně speciálních jeřábů, které jsou pouze tři v Evropě, a nikdo dopředu nezná, ani jaké budou klimatické podmínky, termín dokončení rekonstrukce odhadnout nedokážeme,“ sdělil na tiskové konferenci primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno).

Osobně nepředpokládá, že by se podařilo zimák do konce roku zakrýt. „Rychleji to zkrátka udělat nejde. Můžeme být ale nakonec i mile překvapeni, nebo zkrátka žádné překvapení nebude,“ dodal a připomněl že v prostoru pod střechou vzniknou i nové reprezentativní VIP prostory.

Prstenec se podle Volfa prodraží zhruba o 50 milionů korun, následná rekonstrukce čpavkového hospodářství přijde na téměř 100 milionů korun, vzduchotechnika, kterou dosud zimák postrádal (bylo zde pouze odvlhčení), se navýší o zhruba 25 milionů korun. Zastupitelé navíc tento týden schválili poskytnutí dotace pro zimní stadion ve výši téměř 6 milionů korun na pořízení nových mantinelů. Co se týká výměny a přesunu čpavkového hospodářství, to je plánováno až v další etapě, stejně jako ostatní práce.