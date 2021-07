/FOTOGALERIE/ Střecha slánského zimního stadionu, který slouží hokejistům, krasobruslařům a veřejnosti od roku 1980, je v těchto dnech rekonstruována. Vzhledem k tomu, že se jedná o náročnou opravu za 53 milionů korun, hokejová sezóna začne na slánském ledě letos o něco později.

Rekonstrukce střechy slánského zimního stadionu. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

Vysoutěžená firma zahájila práce v červnu a hotovo má být podle starosty Slaného Martina Hrabánka (ODS) do listopadu. Statik před časem upozornil na to, že střecha je na pokraji nosnosti a v ohrožení by mohla být v zimních měsících už při deseti centimetrech souvislé vrstvy sněhu.