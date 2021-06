Josef Zimovčák vjel na svém kostitřasu na družecké hřiště ve 14:25 a přivítala ho kapela New Rebels stylově hitem Michala Tučného Rovnou jo tady rovnou. V pelotonu dorazily i dvě světoznámé lékařské kapacity, které jsou vášnivými cyklisty – Jan Pirk a Pavel Pafko. Ten přiznal, že na cestě je od jihomoravských Ivančic. „A jede se mi dobře. Předevčírem, včera i dnes. Věřím, že to vydrží i dál,“ usmíval se už více než osmdesátiletý muž, který je pořád ve formě. „Svoje roky na kole zatím necítím,“ chválil si.

V Družci to má rád on i zbytek závodního pole. O všechny se tady rychle postarají, pan Vostárek roztočí rychlou pípu, k tomu zmíněná kapela. Josef Zimovčák navíc převzal z rukou starosty obce Zdeňka Kofenta od celé Družce 20 tisíc korun na pomoc onkologicky nemocným dětem. „Celkem už je to 370 tisíc od téhle skvělé obce, kde nás vždycky přivítají milí lidé,“ prohlásil Josef Zimovčák s tím, že do Družce se jeho peloton bude vždycky rád vracet.

Přitom sem zamířil původně tak trochu náhodou a prsty v tom má zase zmíněný starosta Zdeněk Kofent. „Oslovil jsem pořadatele před lety, když jsem je náhodou potkal. Moc jsem nevěřil, že by jeli do malé vesnice jako Družec, ale oni přijeli a zamilovali si to tady. Je o ně postaráno, máme hezký areál, nabídneme srdečné přivítáni i živou muziku. Vše do sebe zapadá a pro obec je to prestiž, že sem rády přijedou takové osobnosti,“ usmíval se první muž jedné z nejkrásnějších obcí celého Kladenska.

Sám je cyklistou, s manželkou prý ujedou i sto kilometrů za den. „To už je na hraně, ale kolo máme rádi a s pelotonem vyrážíme až do Zichovce a ve středu i na kus další etapy,“ nastínil svoje plány.

To v Družci, odkud peloton odjel po půlhodinové zastávky směrem na Doksy, Kačici, Drnek, Jedomělice a Zichovec, pokračovala zábava do večera. Chvíli pobyli i hokejoví mistři světa ze 70. Let František Pospíšil a Josef Horešovský. Ten to měl z rodné Žiliny jen přes kopeček, Pospíšil pochází z Kyšic. Dnes už to každý neví, ale spolu hráli vlastně jen v reprezentaci. To proto, že Pospíšil vedl svoje Kladno a Horešovský šel za studiem do Prahy a válel za „nenáviděnou“ Spartu. „My hlavně měli jako malí kluci přilepené oči na černobílých obrazovkách a tyhle hráče hltali. Náš hokej měl v té době ještě světové jméno,“ rýpl si kardiochirurg Jan Pirk do současných hokejových „hvězd“.

Sám Horešovský o hokeji nemluvil, v úterý byly přece v hlavní roli cyklisté a děti. „Kdo při takovýchto akcích pomáhá, zaslouží naši úctu a hold. Člověk musí jedině smeknout,“ řekl Horešovský, který prý v Družci vždycky rád strávil pěkné odpoledne.

To úterní se líbilo všem ostatním. A tak zase za rok, vždyť i New Rebels odjez pelotonu doprovodili další krásnou písničkou ze zlatého fondu.

Já volám na shledanou!