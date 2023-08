Po nových chodnících půjdou místní děti letos v září poprvé do mateřské školy, jejíž rekonstrukce skončila už v únoru. Zatím ale zůstávají v náhradních prostorách v bývalé hospodě. „Původní paní ředitelka skončila, takže jsme hledali novou a nechali stěhování až na nový školní rok,“ vysvětlil žižický starosta Vratislav Rubeš.

Obec se nyní uchází o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci obecního úřadu. „Pokud ji získáme, přestěhuje se do hospody na čas pro změnu vedení obce. Aktuálně užíváme prostory nad hasičárnou. Když vše dobře půjde, neměli bychom v hospodě strávit více než rok,“ řekl starosta.

Hospoda jako taková proto v obci aktuálně není a asi hned tak ani nebude. „Při současných cenách piva a všeho dalšího si neumím představit, že by do té hospody vůbec někdo chodil. Mnozí si už pořídili pípu domů,“ poznamenal Rubeš a připomněl, že další možnost, kde se dá posedět u piva, je u rybníka Jelen v sousedním Luníkově.

Před jediným krámkem sedávají pivaři

Jediný místní obchod provozovaný asijským podnikatelem se nachází v objektu zemědělského družstva. „Venku stále posedává pár pivařů, rozhodně to nemá úroveň, jakou bychom si ve vsi představovali,“ uvedl starosta, podle kterého veškeré snahy o provozování obchodu v minulosti ztroskotaly.

I podle oslovených místních je současný krámek spíše pro ostudu. „Nemají tam nic pořádného, ani cigarety, tak je lepší sednout do auta a zajet si do Slaného,“ řekl jeden z obyvatel obce.

Určitý potenciál mají přitom obecní prostory právě v bývalé hospodě. Obec tam provozování obchodu nebo pohostinství neplánuje, pokud by ale projevil zájem soukromník, může počítat s podporou.

„Užívání prostor by přicházelo v úvahu nejdříve po roce, až bychom dokončili rekonstrukci hasičárny a obecní úřad hospodu opustil. Pokud by se našel šikovný podnikatel, který by tu chtěl mít krámek a k tomu třeba i výčep, mohlo by to fungovat,“ dodal Rubeš.

Letošní novinkou bude v obci, kde byly zastaralé autobusové zastávky, moderní centrální bezpečnostní zastávka a točna pro autobusy. „Naší obcí projíždějí celkem tři linky, což je denně okolo patnácti spojů, takže jsme pro ně vytvořili i obratiště. Kolaudovat budeme na podzim,“ potvrdil Vratislav Rubeš. Celková investice je 13,5 milionu korun.