Stejně jako tohoto váženého hosta i mě při vjezdu do obce těší pohled na opravenou budovu základní školy, barokní kostel, náměstí s kočičími hlavami i další zachované historické domy. Aktuálně žije ve Zlonicích okolo 2300 obyvatel. Je zde veškerá občanská vybavenost, nechybí pošta, policie, zdravotní středisko, lékárna, květinářství, dům s pečovatelskou službou, knihovna, mateřinka, čtyři obchody a dvě hospody, kde ale už teplé jídlo nedostanete.

Práce chybí

Kvůli tomu, že velké socialistické podniky dávno neexistují, musí místní dojíždět za prací. To, že se obec přes den částečně vylidní, je patrné na každém kroku. Čisto, uklizeno, ale narazíte ponejvíce na školáky, maminky na mateřské dovolené, důchodce, nebo lidi bez zaměstnání. Zlonice byly navíc dlouhé roky vnímány jako místo, kde žije převaha seniorů či nepřizpůsobivých obyvatel. I zde se ale skladba obyvatel postupně mění a stěhuje se sem čím dál větší procento mladých lidí, kteří mají zaměstnání i rodiny.

Levicové smýšlení přetrvává

Ačkoli se prezidentská volba smrskla na duel Babiš vs. Pavel, překvapí svou volbou starosta Zlonic Martin Kratochvíl (Svobodní). „Já jsem v prvním kole zvolil Karla Diviše, který se, na rozdíl od jiných kandidátů, přijel do Zlonic podívat. Tím si získal můj hlas a sympatie. Ve druhém kole mám na výběr ze dvou. Když nepůjdu, nechám svůj hlas jinému, kterého nechci. Ve druhém kole budu proto volit generála Petra Pavla,“ řekl. Stejně jako on volilo jeho 24 sousedů.

Na Kladensku je sečteno. První kolo prezidentských voleb vyhrál Petr Pavel

Většinově ale dosud v obci převažuje levicové smýšlení a lidé požadují lepší živobytí. Minulé sněmovní volby v roce 2021 i 2017 zde s převahou vyhrálo hnutí ANO. Většina patrně i proto dala nyní hlas Andreji Babišovi. Z celkového počtu oprávněných 1761 voličů mu svůj hlas uplynulý pátek a sobotu odevzdalo 501 zlonických obyvatel. Generálu Petru Pavlovi důvěru svěřilo 262 voličů.

Hlas lidu

„Ve Zlonicích je zakořeněné staré myšlení a senioři tu vesměs volí levici. Někteří se za to stydí a naplno vám to neřeknou. Já jsem důchodkyně, ale budu volit generála Petra Pavla. Volila jsem ho v prvním kole. Libí se mi, jak hovořil v televizních debatách. Takže mě přesvědčil,“ potvrdila seniorka Miluše Kosová.

Vybráno má i prodavačka uzenin, ale se svým tipem se tají. „Svoji volbu mám, ale nechám si ji pro sebe,“ zdůrazňuje. Její kolegyně je sdílnější a za svůj tip se nestydí: „V každém případě fandím panu Babišovi. Volila jsem ho i v prvním kole. Myslím si, že je to politik, který dělá pro lidi,“ říká.

K volbám přišlo tři čtvrtě milionu Středočechů. Hejtmanka chválí vysokou účast

A shodný názor mají i další oslovení zloničtí občané na ulici. „Rozhodně budeme volit Andreje Babiše. Máme ho raději než pana Pavla. V prvním kole jsem k volbám jít nemohl, byl jsem v práci,“ sdělil David Rostaš. Další oslovenou je i Jana Grundzová: „Já marodila, takže jsem k volbám jít nemohla, ale do druhého kola půjdu a budu volit Andreje Babiše.“

Poněkud jiného názoru je kolemjdoucí mladá maminka s kočárkem Lenka Cerhanová původem z Brna. „Ve Zlonicích bydlíme čtyři roky. S manželem jsme volili Danuši Nerudovou. Pan Petr Pavel byl pro nás druhá volba, takže ve druhém kole budeme volit jeho," potvrdila žena.

Živo je hlavně v samoobsluze

Na ulici téměř nikdo, zato v nově otevřené vietnamské samoobsluze je diskutujících celá řada. Mezi ně patří i muž středního věku. „Myslím si, že Babiše volí lidé bez informací, kterým mnoho věcí nedochází. Já budu volit jeho protikandidáta, stejně jako v prvním kole.“ A téhož názoru je i další muž středního věku, Rudolf Pavlíček, který se sám přidává do debaty: „Babiše volit nebudu. Neustále někoho napadá a jde mu jen o jeho byznys. Ve Zlonicích má i tak mnoho voličů. Nesledují internet, nic si nepřečtou. Vidí jen to, že jim Babiš přidává na důchodech. Já určitě budu volit generála Pavla."

Praha by na Hrad poslala Pavla. Babiš byl v Praze úspěšnější než jeho hnutí

Přesvědčení dvou předchozích dotázaných roztíná kolemjdoucí maminka dvou školáků: „Já rozhodně generála nechci. Doteď ho nikdo neznal. Každý generál chce vojenské věci. Teď je na Ukrajině válka a z toho my máme strach. Určitě proto budu volit pana Babiše. Zdá se nám solidní a s lidmi to myslí dobře. Rozhodně není tím, který šel do politiky pro peníze, už před tím jich měl dost a podle mě je bohatší než Trump.“ dodala žena.