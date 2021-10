„Škola je proto uzavřena a najeli jsme na distanční výuku. Třicet procent z celkového počtu 373 žáků má nařízenu karanténu a musí zůstávat v domácí izolaci. Zbytek žáků může po vyučování ven a mezi kamarády. Do školy bychom se mohli vrátit už v pondělí 18. října,“ uzavřel ředitel.

Jak potvrdil ředitel školy Jan Tůma, ve Zlonicích dosáhli limitu 30 procent žáků, kteří jsou buď covid pozitivní, nemocní, a nebo se dostali do kontaktu s infikovanou osobou.

Hygienici rozhodli tento týden o uzavření Základní školy Zlonice, a to z důvodu zvýšeného výskytu covidu-19 u místních žáků. Vzdělávací zařízení má nařízenöu karanténu s platností od čtvrtka 7. do pátku 15. října.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.