Pro hrstku diváků sedících v sále konferenčního sálu biomedicínského inženýrství ČVUT to byl blesk z čistého nebe. Původně zastupitelé měli odhlasovat jen „nezbytné“ věci týkající se například majetku města a podobně, k tomu ještě možná vyslechnout kritiku od opozice.

Jenže. Dění na zasedání nabralo pro přítomné pozorovatele nečekaný směr. Přemysl Mužík z opoziční Volby pro Kladno požadoval na úvod jednání bod o odvolání primátora Dana Jiránka (ODS). Když návrh prošel, začala koalice tvořená ODS, uskupení Kladeňáci, hnutí ANO 2011 a SPD, tušit problémy. Ty se ukázaly jako oprávněné. V následujícím hlasování byl do křesla primátora zvolen Milan Volf, a to s pomocí hlasů Petry Melčové a Jiřího Chvojky (oba zvoleni za ANO 2011). Redakce se snažila s oběma zastupitely po skončení jednání zastupitelstva spojit telefonicky spojit, leč marně.

Zdroj: Youtube

„Není to revoluce. Je to jen uvedení do původního stavu a na pravou míru a tak, jak volili občané Kladna,“ sdělil těsně po svém zvolení Milan Volf. „Termín dalšího jednání zastupitelstva nyní nesdělím, ale bude velmi rychlé,“ řekl v závěru Milan Volf a dodal: „Pokud bude potřeba něco vyklidit, nikdo z nás zítra nepřijde. Budete na to mít tak celé dopoledne.“

Právě v říjnových komunálních volbách konaných v roce 2018 sice nejvíce hlasů od Kladeňáků získala Volba pro Kladno Milana Volfa (34,23 procent hlasů), ovšem nakonec skončila v opozici. Druhá skončila kladenská ODS se ziskem 20,82 procent hlasů. Ovšem byla to právě ODS, které se podařilo sestavit tak trochu nečekaně většinovou koalici s uskupením Kladeňáci, hnutí ANO 2011 a SPD. Celkově tak měla koalice k dispozici 18 mandátů z 33 členného zastupitelstva. Volba pro Kladno Milana Volfa skončila s 15 mandáty v opozici, stejně tak KSČM se 2 mandáty. Redakci pak nově zvolený primátor večer sdělil, že se ozve zítra – tedy v úterý.

„Šok to pro mne nebyl, na to jsem už naštěstí příliš starý, aby to se mnou nějak zamávalo (smích). Je to pro mne lidsky nepříjemné, zase vrací na radnici komunisté, Volba pro Kladno a dva přeběhlíci z ANO. Je to nepříjemné, zvláště když vám ti lidé lžou do poslední chvíle do očí. Na druhou stranu, to je život,“ reagoval odvolený primátor města Dan Jiránek.

Kromě primátora Dana Jiránka odvolali zastupitelé také jeho náměstky, a to Tomáše Kutila (Kladeňáci), Václava Šubrta (ANO 2011), Oldřicha Černého (SPD). Zastupitelé nově zvolili náměstkem Jiřího Chvojku (ANO 2011), který byl radním i v pondělí odvolané koalice a nyní bude i zastávat pozici statutárního náměstka. Dalšími náměstky jsou Petra Melčová (ANO 2011), do té doby byla pouze zastupitelkou, a Přemysl Mužík (Volba pro Kladno) – opoziční zastupitel.