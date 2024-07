„Zařízení bude umístěno venku před knihovnou, a bude fungovat v režimu 24/7. Návratový automat by měl také disponovat funkcí náhledu do čtenářského konta uživatele, prodloužit si vypůjčené knihy či zkontrolovat finanční stav účtu,“ uvedl Václav Švenda, radní pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče. Celkové náklady budou odhadem činit 2,7 milionu korun.

Další novinky nastínila samotná knihovna na svém facebookovém profilu. "Určitě vámi cloumá zvědavost, co že se to vlastně odehrává v momentálně uzavřených prostorách. Více prachu a stavební ruch napovídá, že to bude něco velkého. A také ano! Od září se můžete těšit na bezbariérový přístup k výpůjčnímu a návratovému systému a také na zbrusu nový víceúčelový sál, který doposud sloužil jako tichá studovna," informuje Středočeská vědecká knihovna Kladno na sociální síti.

Středočeská vědecká knihovna Kladno poskytuje veřejné knihovnické a informační služby jako krajská knihovna Středočeského kraje. Půjčuje tradiční i elektronické dokumenty a poskytuje informace z nejrůznějších informačních zdrojů. Celkově je fondu knihovny uloženo přes 800 tisíc knih, kartografických dokumentů, zvukových nosičů a více než 100 tisíc svazků časopisů, novin a sborníků.