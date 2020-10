Pamětní místo zmizelo před devíti lety ze světa. Zásluhou třicetiletého amatérského badatele Jiřího Suchomela z Kladna, si nyní veřejnost může opět připomenout hrdinství železničárů - Aloise Mayera, Petra Podrázkého, Františka Jindřicha, Václava Šantory a Antonína Slezáka.

Badatel, který před časem poprvé viděl zmizelou pamětní desku na staré fotografii, začal na vlastní pěst hledat, kam se poděla a kdo byli lidé, jejichž jména jsou na panelu vytesána.

Jiřímu Suchomelovi se podařilo zjistit, že se jednalo o železničáře, kteří za druhé světové války působili v odboji a šířili zakázané tiskoviny. Za to byli odvlečeni do koncentračních táborů a zavražděni. Pátý kolega zahynul při náletu hloubkařů na Kladno-Dubí v roce 1945. Obnovu pamětní desky zafinancovalo město Kladno.

Kromě stávající hlavní nádražní budovy v Dubí bývala opodál i další stavba, kde deska visela. Ačkoli byl objekt památkově chráněn, zub času a zloději vykonali své a torzo domu bylo před několika lety srovnáno se zemí. Už tehdy poničená deska byla snesena a odvezena někam do depozitu, kde její stopa končí.

Jediné, co na nádraží zůstalo, byla poškozená mozaika na zemi. „A tak jsem se vydal do boje s Českými dráhami a Správou železnic. K mému překvapení se jim tento projekt velmi líbil a schvalovací proces proběhl velmi rychle. K tomu mi také dopomohla vizualizace od kamaráda, architekta Františka Sulzera. Doba covidová plány trochu hatila, ale neustal jsem. Dostal jsem doporučení na Gabrielu Beranovou, které se nápad velice zalíbil a s nadšením se pustila do tvorby mozaiky. Byl jsem nadšený, a to jsem v té době netušil, že mi Gabča ohromně pomůže ještě jednou. Konkrétně tím, že mi doporučí Milana Iléše na drobné stavební práce, osazení desky a mozaiky. Milan se chopil práce, dokonce přišel se zajímavými nápady, které toto pamětní místo posunuly o kus výše,“ líčí anabázi obnovení desky a mozaiky badatel.

Přestože nemohly být oba památníky odhaleny při současném covid omezení za přítomnosti veřejnosti, uskutečnila se zde alespoň malá komorní slavnost. Každý kdo má zájem vzpomenout na kladenské hrdiny, má možnost na nádraží v Kladně-Dubí kdykoli individuálně zavítat.