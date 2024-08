Součástí otevření bylo i bubenické představení, skvělý program pro děti a aktuálně probíhající charitativní dražba na facebooku Zooparku Zájezd, jejíž příspěvek pomůže chameleonům na Madagaskaru!

„Fotek z cesty po Africe jsem přivezl přes dva tisíce. Moje nejoblíbenější je asi ta, kde je lvice v zapadajícím slunci v národním parku Etosha. Lvy jsem toužil vidět a nakonec se nám to i povedlo. Věřím, že ​fotografie musí žít, aby měla smysl. Proto své ​snímky sdílím prostřednictvím fotoknih, alb a výstav, ​abych jejich příběhy přiblížil dalším lidem,“ řekl autor fotografií Lukáš Matějka.

Jak doplnil Daniel Koleška, který se v Zooparku Zájezd stará o vzdělávání, otevření výstavy má i značný ochranářský přesah. „Mnozí určitě slyšeli, že máme u nás v zoo největší kolekci chameleonů ze všech zoo na světě. Letos jsme se zapojili do ochrany chameleonů přímo na Madagaskaru a právě výstava nám s tím bude pomáhat," nastínil Koleška.

Na facebookovém profilu Zooparku Zájezd nyní probíhá online aukce pěti vybraných fotografií vytisknutých na plátno. "Až do pátku dáme ve 15 hodin na facebook jednu fotografii jako předmět aukce a lidé pod ní mohou přihazovat. Nejvyšší příhoz, který zaevidujeme do dalšího dne ve 15 hodin, vyhrává. Věříme, že tak vybereme část peněz na platy rangerů přímo v parku Vohimana na Madagaskaru, kde se vyskytují vzácné a ohrožené druhy chameleonů,“ představil smysl aukce.

close info Zdroj: se souhlasem Zooparku Zájezd zoom_in V sobotu se v Zooparku Zájezd uskutečnil Africký den.

Důležitou roli zoologických zahrad v ochraně živočišných druhů vnímá i kladenský farář ČCE Leonardo Teca, který pochází z Angoly. „Zoo hrají velmi důležitou úlohu i tím, že organizují různé charitativní akce a sbírky za účelem podpory ochrany přírody v oblastech, kde jsou zvířata nejvíce ohrožená. Se Zooparkem Zájezd už několik let spolupracujeme a pomáhá nám třeba i tím, že daruje vstupenky do zoo pro děti ze sociálně slabších rodin a ty si užijí moc hezký den, naučí se mnoho věcí o zvířatech a posílí to jejich vztah k přírodě. I to je velmi důležité," vyjádřil se kladenský farář.

Součástí otevření byla i krátká přednáška autora fotografií s mnoha zajímavými poznatky z jeho cesty. Zlatým hřebem celého ceremoniálu bylo představení hry na africké bubny v podání Leonarda Tecy s kolegyní Kamilou, kteří nejen zahráli na bubny, ale také zazpívali tradiční písně v jazyce kikongo. Probíhala i komentovaná krmení chameleonů a lemurů, malování na obličej nebo možnost krmení velbloudů v doprovodu chovatelů.